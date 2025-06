A- A+

MONITORAÇÃO Recife desenvolve ferramenta para fortalecer rede de proteção infantojuvenil nos shoppings Em parceria com a Apesce e a UFRPE, município lança, nesta quarta-feira (2), guia que orienta o atendimento humanizado de crianças e adolescentes em risco

Lembrando que a proteção integral de crianças e adolescentes é uma responsabilidade compartilhada entre família, sociedade e poder público, a Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Juventude, em conjunto com a Associação Pernambucana de Shopping Centers (Apesce) e com a Universidade Federal Rural de Pernambuco, lançam o Guia de Atendimento e Encaminhamento de Crianças e Adolescentes em Situação de Vulnerabilidade.

O lançamento ocorrerá nesta quarta-feira (2), na Sala 2 do Shopping Center Recife, com um café-da-manhã para receber convidados.

O Guia tem o objetivo de garantir um atendimento humanizado e eficiente, assegurando os direitos e a dignidade de crianças e adolescentes dentro dos shoppings centers.

O documento estabelece diretrizes para acolher e encaminhar as pessoas menores de idade que se encontrem em situações de risco, como abandono, mendicância, exploração, trabalho infantil e uso de drogas.

Dentre as ações previstas no Guia, destaca-se a atuação qualificada de equipes treinadas, responsáveis por realizar abordagens cuidadosas, promover o acolhimento temporário em espaços seguros, buscar o contato com familiares e, sempre que necessário, acionar o Conselho Tutelar e outros órgãos da Rede de Proteção.

Cada ocorrência é registrada de forma sigilosa, assegurando o acompanhamento individualizado e contínuo dos casos.

Os shoppings parceiros também desempenham um papel importante na prevenção, por meio da realização de campanhas educativas, da capacitação permanente de seus colaboradores e da articulação com entidades sociais.

Em determinadas situações, crianças e adolescentes atendidos podem ser inseridos em projetos sociais desenvolvidos nos próprios centros comerciais, ampliando seu acesso a direitos, proteção e oportunidades.

“Com ações integradas, a iniciativa reafirma o compromisso coletivo com a dignidade, a segurança e o pleno desenvolvimento das infâncias e adolescências, combatendo de forma efetiva qualquer violação de direitos. O poder público e a sociedade precisam estar unidos para uma efetiva proteção da população infantojuvenil”, destacou o secretário de Direitos Humanos e Juventude do Recife, Marco Aurélio Filho.

