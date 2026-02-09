A- A+

RECIFE CPRH atribui a despejo de esgoto e lixo mortes de peixes no Rio Capibaribe, no Recife Agência realizou vistoria na área no sábado (7), após imagens do rio tomado por peixes mortos viralizar nas redes sociais

O despejo de esgoto e lixo foram os principais fatores para a morte de diversos peixes vistos boiando no Rio Capibaribe, segundo a Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH). A cena foi registrada na última sexta-feira (6), na altura da Rua da Aurora, bairro de Santo Amaro, na área central do Recife.

A conclusão da CPRH foi definida após vistoria feita no sábado (7). Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver diversos peixes boiando sem vida, seguindo o curso da correnteza do rio. No fundo, uma voz questiona se é normal uma cena do tipo, desoladora em todos os níveis.

Segundo a CPRH, o despejo de "esgoto doméstico sem tratamento", além da alta quantidade de lixo lançado indevidamente no rio, resulta no aumento de carga orgânica no corpo hídrico. Essa poluição causa a "redução dos níveis de oxigênio dissolvido na água, condição que inviabiliza a sobrevivência da fauna aquática".

Em períodos de chuva, essa realidade pode piorar. No dia que o registro foi feito, por exemplo, o Recife teve o maior acumulado de precipitação da Região Metropolitana em 24 horas, com um volume de 67,7 mm até as 6h01 da sexta.

"Esse quadro tende a ser potencializado em períodos chuvosos, quando as precipitações promovem o carreamento de esgoto e outros poluentes pelas galerias pluviais e canais de drenagem, aumentando a carga poluidora lançada no rio", explicou o diretor de fiscalização da CPRH, Maviael Torchia.

O despejo de esgoto em corpos hídricos, como o Rio Capibaribe, e o descarte de lixo são "infrações ambientais, com impactos diretos sobre o meio ambiente e à saúde pública", completou a CPRH.

Preservação do Rio Capibaribe é pauta urgente

O Rio Capibaribe banha cerca de 42 cidades em Pernambuco, com o Recife entre uma delas. São 240 quilômetros de extensão, e, na capital pernambucana, ganha destaque principalmente no Centro e na Zona Norte.

Rio Capibaribe, no Recife | Foto: Mário Tavares/Uninassau

O rio também é o ponto de sustento para milhares de pescadores, que movimentam a economia da capital pernambucana por meio da pesca e venda de peixes, camarões, caranguejos e outras iguarias de uma lista que não acaba mais.

Apesar da clara importância, no entanto, o rio vive uma realidade de descaso. Um estudo da Fundação SOS Mata Atlântica divulgado em 2025, por exemplo, aponta que entre as amostras coletadas em Pernambuco, a do Rio Capibaribe foi a que apresentou maiores riscos à saúde e à fauna local.

Dentre as avaliações, o relatório, intitulado como "Observando Rios", elenca a qualidade da água dos corpos hídricos. O Rio Capibaribe foi classificado como "ruim", uma piora à edição anterior do estudo, quando foi rotulado como "regular".

O principal motivo para a classificação, segundo o estudo, é o despejo indevido de esgoto no rio.

“Se medidas eficazes não forem tomadas imediatamente, a tendência é que sua qualidade continue ruim nos próximos anos. Para reverter esse cenário, é essencial que o serviço de coleta e tratamento de esgoto alcance toda a população da bacia do Capibaribe”, diz o relatório.

