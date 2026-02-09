Seg, 09 de Fevereiro

CPRH atribui a despejo de esgoto e lixo mortes de peixes no Rio Capibaribe, no Recife

Agência realizou vistoria na área no sábado (7), após imagens do rio tomado por peixes mortos viralizar nas redes sociais

Peixes mortos avistados no Rio Capibaribe, no RecifePeixes mortos avistados no Rio Capibaribe, no Recife - Foto: Redes Sociais/Reprodução

O despejo de esgoto e lixo foram os principais fatores para a morte de diversos peixes vistos boiando no Rio Capibaribe, segundo a Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH). A cena foi registrada na última sexta-feira (6), na altura da Rua da Aurora, bairro de Santo Amaro, na área central do Recife.

A conclusão da CPRH foi definida após vistoria feita no sábado (7). Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver diversos peixes boiando sem vida, seguindo o curso da correnteza do rio. No fundo, uma voz questiona se é normal uma cena do tipo, desoladora em todos os níveis.

Segundo a CPRH, o despejo de "esgoto doméstico sem tratamento", além da alta quantidade de lixo lançado indevidamente no rio, resulta no aumento de carga orgânica no corpo hídrico. Essa poluição causa a "redução dos níveis de oxigênio dissolvido na água, condição que inviabiliza a sobrevivência da fauna aquática".   

Em períodos de chuva, essa realidade pode piorar. No dia que o registro foi feito, por exemplo, o Recife teve o maior acumulado de precipitação da Região Metropolitana em 24 horas, com um volume de 67,7 mm até as 6h01 da sexta

"Esse quadro tende a ser potencializado em períodos chuvosos, quando as precipitações promovem o carreamento de esgoto e outros poluentes pelas galerias pluviais e canais de drenagem, aumentando a carga poluidora lançada no rio", explicou o diretor de fiscalização da CPRH, Maviael Torchia. 

O despejo de esgoto em corpos hídricos, como o Rio Capibaribe, e o descarte de lixo são "infrações ambientais, com impactos diretos sobre o meio ambiente e à saúde pública", completou a CPRH.

Preservação do Rio Capibaribe é pauta urgente
O Rio Capibaribe banha cerca de 42 cidades em Pernambuco, com o Recife entre uma delas. São 240 quilômetros de extensão, e, na capital pernambucana, ganha destaque principalmente no Centro e na Zona Norte.

Rio Capibaribe Rio Capibaribe, no Recife | Foto: Mário Tavares/Uninassau

O rio também é o ponto de sustento para milhares de pescadores, que movimentam a economia da capital pernambucana por meio da pesca e venda de peixes, camarões, caranguejos e outras iguarias de uma lista que não acaba mais.

Apesar da clara importância, no entanto, o rio vive uma realidade de descaso. Um estudo da Fundação SOS Mata Atlântica divulgado em 2025, por exemplo, aponta que entre as amostras coletadas em Pernambuco, a do Rio Capibaribe foi a que apresentou maiores riscos à saúde e à fauna local.

Dentre as avaliações, o relatório, intitulado como "Observando Rios", elenca a qualidade da água dos corpos hídricos. O Rio Capibaribe foi classificado como "ruim", uma piora à edição anterior do estudo, quando foi rotulado como "regular".

O principal motivo para a classificação, segundo o estudo, é o despejo indevido de esgoto no rio. 

“Se medidas eficazes não forem tomadas imediatamente, a tendência é que sua qualidade continue ruim nos próximos anos. Para reverter esse cenário, é essencial que o serviço de coleta e tratamento de esgoto alcance toda a população da bacia do Capibaribe”, diz o relatório. 

