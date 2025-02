Recife: três estabelecimentos desviavam energia capaz de abastecer 600 casas em Pernambuco

A- A+

A Neoenergia Pernambuco identificou três estabelecimentos desviando energia no bairro da Cidade Universitária, Zona Oeste do Recife. No total, foram recuperados 70 mil quilowatts-hora, quantidade suficiente para suprir cerca de 600 residências no Estado.

Os estabelecimentos se tratam de uma padaria, uma lavanderia e uma açaiteria. Eles foram identificados após técnicos da concessionária, em visitas, verem que o consumo de energia não passava pelo medidor.

O mutirão da Neoenergia foi motivado pela grande quantidade de ligações clandestinas no local, identificadas tanto pelas equipes de campo quanto pelo núcleo de inteligência da distribuidora.

"Após constatar as irregularidades de forma prévia, foi montada uma estrutura com seis equipes para o desligamento das unidades e regularização dos clientes. Toda a energia consumida pela padaria, pela lavanderia e pela açaiteria serão cobradas de forma retroativa", disse a Neoenergia, em nota.

Além de gerar risco real de acidente tanto para quem faz a ligação irregular, quanto para os funcionários e clientes, a conduta pode ser configurada como crime de furto. A pena pode chegar a quatro anos de prisão.

"Muitas dessas ligações também impactam diretamente na qualidade de energia. Isso porque, ao realizar a construção da rede de distribuição, a Neoenergia faz um estudo prévio de consumo da região para dimensionar os equipamentos. Se as pessoas começam a consumir de forma clandestina, o sistema sofre sobrecarga e impacta todo o bairro com oscilação de energia ou mesmo interrupções", completou a Neoenergia Pernambuco.



A Neoenergia Pernambuco reforça que o furto de energia é crime sujeito às penalidades do artigo 155 do Código Penal Brasileiro. Além de acarretar prejuízos à população, a prática representa riscos de acidentes graves.

Em caso de denúncias, os clientes podem entrar em contato pelos canais de atendimento da concessionária, sem a necessidade de identificação.



