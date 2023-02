A- A+

A Prefeitura do Recife detalhou, em entrevista coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira (8), os esquemas de segurança e saúde do Carnaval 2023. Para atender a alta demanda de atendimentos durante a folia de Momo, mais de dois mil profissionais de saúde atuarão em regime especial. A festa na capital pernambucana contará, ainda, com um acréscimo de 40% no número de ambulâncias e motolâncias à disposição.

Ao todo, serão designadas 36 ambulâncias. 40 motolâncias e dois helicópteros do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para atuar no Carnaval do Recife; a cidade contará, ainda, com 13 unidades de saúde distribuídas entre os polos.



Nas proximidades do Marco Zero, polo que deve concentrar o maior número de foliões durante as noites de Carnaval, será montado um posto médico que funcionará da sexta-feira (17) à Terça-feira Gorda (21) a partir das 19h. O espaço ficará localizado na Avenida Alfredo Lisboa, próximo ao Cais do Sertão. Socorristas também circularão pelas ruas do Bairro do Recife em motolâncias.



Para o desfile do Galo da Madrugada, o Samu instalará pontos fixos de atendimento na Praça Sérgio Loreto, na Avenida Dantas Barreto, no Pátio do Carmo, Rua do Sol e Praça da Independência (também conhecida como Praça do Diário). Os postos funcionarão das 7h às 19h. De acordo com a corporação, mais de 200 profissionais estarão de prontidão no dia do Galo.

Prevenção de ISTs e redução de danos

Durante o Carnaval, serão distribuidos 1,3 milhão de preservativos masculinos e femininos e 300 mil sachês de gel lubrificante. A Secretaria de Saúde do Recife também disponibilizará testes rápidos para detecção de HIV, Sífilis e Hepatites B e C na Praça do Arsenal, no Bairro do Recife, e no polo Ibura.



A Profilaxia Pós-Exposição (PeP) – estratégia administrada em casos de violência sexual, acidentes com usos de preservativos, contato com materiais perfurocortantes e relações sexuais sem preservativo – também será ofertada nas Policlínicas Barros Lima, em Casa Amarela; Arnaldo Marques, no Ibura; e Agamenon Magalhães, em Afogados.

No quesito redução de danos, serão oferecidas orientações, em postos de saúde, a usuários de álcool e drogas. Para evitar acidentes nos locais de festa, serão distribuídas cerca de 40 mil garrafas plásticas, que substituirão recipientes de vidro.



Guarda municipal

A prefeitura anunciou, ainda, que reforçará os quadros de segurança pública para o período de Carnaval. A “Operação Carnaval na Paz” terá início na sexta-feira (17), dia da abertura oficial da festa na capital, até a quarta-feira (22).



No Bairro do Recife, serão instaladas 45 câmeras de monitoramento, que fornecerão imagens dos principais acessos ao polo principal e de focos no público dos shows e eventos.

Segundo a gestão, cerca de 560 guardas municipais atuarão no polo principal e nos polos descentralizados. Os profissionais trabalharão em integração com a Polícia Militar (PM), o Corpo de Bombeiros e Autarquia de Trânsito e Transporte do Recife (CTTU). Três postos de comando serão instalados no Bairro do Recife e 40 viaturas serão destinadas exclusivamente para a operação.



