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Tempo Recife deve chegar à máxima de 38ºC neste domingo (15); veja o que fazer em dias de forte calor Idosos e lactentes são as faixas etárias mais vulneráveis à desidratação e devem ter atenção redobrada

Previsões de tempo feitas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) apontam que as temperaturas do Recife estarão ainda mais elevadas neste final de semana.

Na capital pernambucana, a temperatura máxima vai chegar em 38ºC neste domingo (15), com ventos fracos.

O fenômeno climático El Niño é o responsável por causar os efeitos do calor intenso, que acende uma luz de alerta na saúde da população.

Especialistas indicam atenção redobrada com os idosos e os lactentes, que são as faixas etárias mais vulneráveis aos efeitos da desidratação.

A falta de ingestão de líquido pode ainda impactar o funcionamento cardíaco dos mais velhos e pessoas com comorbidades.

Em dias de sol forte, o corpo entra em modo de adaptação. Para manter a temperatura interna estável, o organismo aciona uma série de mecanismos automáticos e o sistema cardiovascular está no centro dessa resposta.

O coração trabalha mais, a pressão arterial se altera e, em algumas pessoas, esse ajuste pode sair do controle, aumentando o risco de mal-estar, arritmias e até eventos graves, como infarto e acidente vascular cerebral (AVC).

Nesses casos, pessoas com mais de 65 anos podem ter desde a redução da mobilidade e mal-estar geral, passando por desidratação, deterioração clínica e correm risco de infarto e AVC.

“Há um aumento do fluxo sanguíneo para a pele e uma maior perda de líquidos, pelo suor. Entre pessoas vulneráveis, especialmente hipertensas, diabéticas ou com doenças cardiovasculares, esse esforço adicional pode contribuir para uma sobrecarrega da circulação, aumentando o risco de coagulação, o que pode facilitar um evento trombótico”, explicou Luciano Arraes, diretor-médico do Hospital Maria Lucinda.

Luciano Arraes, diretor-médico do Hospital Maria Lucinda. | Foto: Divulgação/Hospital Maria Lucinda

Alguns grupos sofrem mais com o impacto do calor sobre o coração: idosos, que acabam sentindo menos sede e se desidratam com facilidade; hipertensos, diabéticos ou com insuficiência cardíaca; quem já teve infarto ou AVC.

Além de atletas e trabalhadores expostos ao sol intenso que passam pelo desequilíbrio entre calor, hidratação e esforço físico, é importante também estar de olho nas crianças para que elas não desidratem.

Para os pequenos, o calor em excesso pode causar sonolência, dor de cabeça, indisposição, além de, em casos mais extremos, dor abdominal, sensação de desmaio e vômito.

“É preciso haver um policiamento com a hidratação. Para os lactentes, as mães devem ofertar mais frequentemente o peito e, entre os bebês com mais de seis meses, reforçar o consumo de água, suco e leite materno”, orientou Arraes.

Confira orientações do que fazer em dias de calor intenso:

Focar na hidratação: levar uma garrafa para onde for para não se esquecer de hidratar com água, suco, chá e até frutas com mais líquido.

Fazer refeições mais leves (como saladas e proteínas) e fracionadas durante o dia; deixe o que for mais pesado, como carboidrato, para ingerir entre 17h e 18h no máximo.

Usar roupas mais leves de cores claras.

Circular, sempre que possível, em locais arejados ou refrigerados. Praticar exercício físico a céu aberto até 7h da manhã ou após as 16h30

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