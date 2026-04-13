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Investigação

Recife: diretor de escola privada na Zona Sul é preso por pedofilia virtual

Investigações iniciaram em julho de 2025

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Investigação está sob responsabilidade do delegado Mário Melo, titular da Delegacia de Polícia de Boa ViagemInvestigação está sob responsabilidade do delegado Mário Melo, titular da Delegacia de Polícia de Boa Viagem - Foto: Google Street View/Reprodução

Um diretor de uma escola privada situada na Zona Sul do Recife foi preso por pedofilia virtual. 

 O caso foi divulgado nesta segunda-feira (13), pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE).

De acordo com a corporação, as investigações iniciaram em julho de 2025 e estão sob responsabilidade do delegado Mário Melo, titular da Delegacia de Polícia de Boa Viagem.

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O suspeito, de 48 anos, que não teve o nome divulgado, foi indiciado por pedofilia virtual e preso.   

 Os detalhes do crime serão divulgados pela PCPE em coletiva de imprensa.

 

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