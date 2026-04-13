Investigação
Recife: diretor de escola privada na Zona Sul é preso por pedofilia virtual
Investigações iniciaram em julho de 2025
Investigação está sob responsabilidade do delegado Mário Melo, titular da Delegacia de Polícia de Boa Viagem - Foto: Google Street View/Reprodução
Um diretor de uma escola privada situada na Zona Sul do Recife foi preso por pedofilia virtual.
O caso foi divulgado nesta segunda-feira (13), pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE).
De acordo com a corporação, as investigações iniciaram em julho de 2025 e estão sob responsabilidade do delegado Mário Melo, titular da Delegacia de Polícia de Boa Viagem.
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O suspeito, de 48 anos, que não teve o nome divulgado, foi indiciado por pedofilia virtual e preso.
Os detalhes do crime serão divulgados pela PCPE em coletiva de imprensa.