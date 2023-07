A- A+

Chuvas Recife convoca, via WhatsApp e SMS, população em área de risco para abrigos; há 1.300 vagas Moradores de áreas de risco foram avisados via Whatsapp e SMS em mensagens enviadas pela Prefeitura do Recife

A Prefeitura do Recife ativou novos cinco abrigos municipais para proteger temporariamente moradores de áreas de risco da cidade. Chuvas moderadas a fortes atingem a Região Metropolitana do Recife (RMR) e Zona da Mata desde a madrugada desta sexta-feira (7) e devem se manter até a manhã deste sábado (8).



Moradores de áreas sujeitas a deslizamento na capital pernambucana estão sendo informados e convidados para locais seguros, geridos pela prefeitura, espalhados pela cidade. O Recife dispõe de cerca de 1.300 vagas em abrigos temporários.



São 15 espaços seguros mapeados previamente pela Prefeitura do Recife para situações em que pessoas correm risco de vida ao ficar em suas casas. Há pontos no Ibura, Coqueiral e Jardim Monte Verde, com previsão também para as áreas ribeirinhas.



Os moradores de áreas de risco, que já haviam sido cadastrados em um banco de dados da cidade, foram informados por mensagens via Whatsapp e SMS. A Prefeitura enviou 60 mil mensagens de whatsapp e 45 mil mensagens de SMS para alertar a população das áreas de risco.





O quantitativo de abrigos leva em consideração as orientações da Secretaria de Desenvolvimento Social e da Defesa Civil. Nestes locais também serão disponibilizados colchões, materiais de limpeza, comida para consumo rápido e lençóis, entre outros itens. A relação completa e atualizada dos abrigos ativados, com endereços e localização no mapa, pode ser acessada no site da Ação Inverno (https://acaoinverno.recife.pe.gov.br/).

A previsão do tempo indica possibilidade de chuvas moderadas no Recife nas próximas 12 horas. A população deve evitar deslocamentos e ficar em casa, exceto se houver risco de deslizamento, inundação ou desabamento. Nesses casos, é preciso procurar o abrigo mais próximo ou entrar em contato com a Defesa Civil.

O Centro de Operações do Recife (COP) informou que, nas últimas 24h foram registradas chuvas que chegaram a 103,79 mm na cidade, fortemente concentradas no período de 12h, em que o total chegou a 96,9 mm. O acumulado das 24h equivale a mais de 30% da média histórica para todo o mês de junho, que é de 334,5mm. Ou seja, em apenas um dia choveu o equivalente a quase dez dias. O pico da maré foi às 19h30.

A cidade permanece em Estágio de Alerta desde as 7h33 desta sexta-feira (7). Isso indica que a rotina da cidade foi impactada pelo volume de chuvas e pelo agravamento das condições meteorológicas, que provocam ocorrências em diferentes locais. Segundo a prefeitura, as equipes municipais estão mobilizadas, agindo em diversas frentes e monitorando a situação.

A Defesa Civil do Recife recebeu 133 chamados no período, em sua maioria referentes a pedidos de vistoria e colocação de lona, nenhum deles com gravidade. A Defesa Civil mantém um plantão permanente, podendo ser acionada pelo telefone 0800.081.3400. A ligação é gratuita e o atendimento 24h. A orientação é que os moradores das áreas de risco fiquem atentos e acionem o órgão em caso de necessidade. A Emlurb recebeu 12 chamados, a maioria referentes a quedas de árvore.

Confira os principais pontos de alagamento (atualizado às 19h):

Av. Dois Rios

Av. Dr. José Rufino - Colégio Visão

Av. Recife - Entrada do Ibura

Rua do Acre - Afogados

Rua Imperial

Av. Eng. Abdias de Carvalho – Praça da Chesf;

