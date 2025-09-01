A- A+

SAÚDE Recife disponibiliza quase 2 mil vagas do Mamógrafo Móvel em setembro O Mamógrafo Móvel aportará em 24 pontos descentralizados espalhados por toda a cidade, como igrejas, ações comunitárias e projetos sociais, além de Unidades de Saúde da Família

Ao longo do mês de setembro, a Secretaria de Saúde do Recife (Sesau) disponibilizará 1.920 vagas gratuitas, e sem necessidade de agendamento, para exames de mamografia. Os atendimentos começam a partir desta terça-feira (2).

O Mamógrafo Móvel aportará em 24 pontos descentralizados espalhados por toda a cidade, como igrejas, ações comunitárias e projetos sociais, além de Unidades de Saúde da Família (USF).

Poderão participar mulheres e homens trans que sejam residentes do Recife e tenham entre 50 e 69 anos de idade. Confira a programação completa clicando no link: https://bit.ly/mamografo_setembro_2025.





Atendimento

Para ser atendido basta estar dentro da faixa etária estipulada (entre 50 e 69 anos) e se dirigir a um dos locais com um documento de identificação com foto e comprovante de residência.

Serão disponibilizadas 80 vagas por Mamógrafo Móvel, sendo 40 pela manhã, das 8h às 12h, e 40 pela tarde, das 13h às 17h. O resultado estará disponível em até 30 dias, onde o exame foi realizado ou na unidade de saúde mais próxima.

“Tão importante quanto fazer a mamografia é buscar o resultado e levar ao médico que lhe assiste, para que, em caso de qualquer alteração, o profissional de saúde possa dar o encaminhamento necessário”, afirma a coordenadora de Saúde da Mulher do Recife, Camila Farias.

A mamografia é o único exame cuja eficácia na redução da mortalidade por câncer de mama foi comprovada em programas de rastreamento, conforme prevê o Instituto Nacional de Câncer.

É importante ter atenção a qualquer mudança nas mamas, como um caroço firme e geralmente sem dor, vermelhidão na pele, textura semelhante à casca de laranja, alterações no mamilo, secreção de líquido fora da gravidez ou amamentação e inchaço nos linfonodos do pescoço e/ou axilas.



Com informações da assessoria*

