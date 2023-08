A- A+

SAÚDE Recife disponibiliza tratamento para fumantes em unidades de saúde do município Dia Nacional Contra o Fumo é celebrado nesta terça-feira (29); data conta programação especial no Recife

Celebrado nesta terça-feira (29), o Dia Nacional Contra o Fumo é lembrado como uma data de sensibilização sobre os malefícios do cigarro. No Recife, uma série de atividades gratuitas está sendo promovida pela Secretaria de Saúde (Sesau) do município, que disponibiliza o tratamento para a questão em oito unidades da Atenção Básica.

Por meio do Programa Municipal de Controle do Tabagismo (PMCT), que está em fase de expansão, o cuidado é oferecido para moradores da capital pernambucana com uma abordagem clínica individual ou em grupo.

Com duração de um ano, a questão é tratada de acordo com a necessidade de cada paciente que é avaliada com base na sua demanda, grau de dependência e estágio de motivação para cessar o uso do cigarro.

O ciclo, acompanhado por profissionais de saúde de nível superior, é formado por 16 encontros, sendo 12 semanais, quatro quinzenais e os demais mensais até que se complete 12 meses. Caso seja necessário, a intervenção também pode ter ajuda medicamentosa, que é fornecida pelo Ministério da Saúde.

Para ter acesso ao serviço, os interessados podem procurar os locais de atendimento disponibilizados pela Prefeitura do Recife de forma espontânea, de acordo com o horário de funcionamento. A gestão municipal destaca que as USF atendem aos moradores das respectivas áreas.

Confira as unidades:

Upinha Nossa Senhora do Pilar, no Bairro do Recife

Policlínica Salomão Kelner, em Água Fria

USF Chão de Estrelas, na Campina do Barreto

USF Apipucos, em Apipucos

USF Joaquim Costa Carvalho, no Alto do Mandu

UBT Joaquim Cavalcante, nos Torrões

USF Vila de São Miguel, em Afogados

Upinha Moacyr André Gomes, no Morro da Conceição

Dependendo do caso, o paciente pode receber encaminhamentos para auxiliar em questões associadas ao hábito de fumar. Essa articulação é realizada com equipes de Saúde Bucal, Programa Academia da Cidade, da eMulti, Saúde Mental, das Práticas Integrativas e Complementares, entre outros setores.

“Durante o período terapêutico, ele é alertado sobre os riscos do tabagismo e os benefícios ao parar de fumar, recebe orientações sobre como enfrentar cada fase ao longo do processo, divide as experiências com outras pessoas. Tudo isso como forma de fortalecimento da sua decisão”, destacou a coordenadora de Doenças Crônicas Não Transmissíveis do Recife, Marcela da Mata.

Para reforçar a necessidade dos cuidados, a gestão municipal promove nesta quinta-feira (30) o seminário “Abordagem multidisciplinar no cuidado da pessoa tabagista”, voltado para os profissionais da Rede Municipal de Saúde.

O evento acontecerá das 8h às 16h, na Escola de formação de educadores do Recife Professor Paulo Freire, na Madalena, com o objetivo de discutir temáticas relevantes quanto à prevenção, tratamento e controle do tabagismo.

