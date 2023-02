Bairro do Recife terá 15 mil vagas de estacionamento durante o Carnaval

A- A+

Durante os cinco dias de Carnaval no Bairro do Recife, 15 mil vagas de estacionamento gratuitas serão disponibilizadas nos arredores do polo principal. As vagas serão distribuídas entre os edifícios da Prefeitura do Recife, do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) e do Tribunal Regional Federal (TRF). Os foliões que utilizarem o serviço também poderão contar com serviços de transfer.



Na sexta-feira (17), dia da abertura do Carnaval do Recife, os estacionamentos funcionarão das 17h às 4h da manhã. Do sábado (18) à Terça-feira Gorda (21), o horário será estendido: das 12h às 4h. Não será permitido que os veículos pernoitem nos estacionamentos.



De acordo com a prefeitura da capital pernambucana, quem estacionar nos espaços disponibilizados terá acesso ao transfer, com vans saindo de 10 em 10 minutos para a folia. O transfer é gratuito.

Os usuários poderão embarcar e desembarcar na Central do Carnaval, localizada na Rua do Observatório, e na frente da Prefeitura do Recife. Segundo a prefeitura, haverá orientadores nos estacionamentos para direcionar os foliões aos destinos pretendidos.

Movimentação turística

Para os cinco dias de folia na capital pernambucana, a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis em Pernambuco (ABIH-PE) estima uma ocupação de mais de 90% na rede hoteleira. A associação diz que, atualmente, há um total de 15.611 leitos na cidade. No Aeroporto Internacional do Recife, é esperada uma movimentação de cerca de 226 mil pessoas durante o Carnaval, segundo dados do Observatório do Turismo do Recife (OTREC).



"Esse alto fluxo de turistas tem um impacto financeiro muito grande e beneficia da pequena artesã ao ambulante. Esse giro da economia é importante por incluir e beneficiar toda essa cadeia", avalia Ana Paula Jardim, secretária-executiva de Turismo do Recife.

Nos hotéis, a secretaria de Turismo e Lazer do Recife promoverá a Blitz do Carnaval. As ações consistem em uma série de intervenções culturais voltadas para os turistas entre os hotéis e pontos estratégicos da cidade, como shoppings e polos do Carnaval.



