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Ação Inverno Recife divulga detalhes da Ação Inverno 2026 e inaugura a nova sede do Centro de Operações (COP) Investimento das obras chega a R$ 381,8 milhões e tem o objetivo de mitigar pontos históricos de alagamento da capital pernambucana

Os detalhes da Ação Inverno 2026 foram divulgados pela Prefeitura do Recife na manhã desta segunda-feira (23), no Bairro do Recife, na área central da capital.

Com um investimento de R$ 381,8 milhões, uma série de obras serão executadas pela gestão municipal, com o objetivo de mitigar pontos históricos de alagamento na cidade, como a avenida Abdias de Carvalho e Mascarenhas de Morais, na Zona Oeste do Recife.

Entre as principais intervenções previstas estão a construção de diques, comportas, reservatórios de grande e de pequeno portes, implantação de sistema de bombeamento e adoção de equipamentos que auxiliam no controle e no escoamento de águas em pontos críticos de alagamentos.

Segundo a Prefeitura do Recife, as obras foram planejadas e validadas em uma ação integrada com especialistas do Brasil e da Holanda.

“Com esse conjunto de obras, a gente vai minimizar muito os problemas na área mais crítica da cidade”, disse o prefeito do Recife, João Campos.

Além disso, a Ação Inverno vai incluir trabalhos de micro-drenagem; limpeza de canais; contenção de encostas; urbanização de margens de rios; vistorias, prevenção e monitoramento em áreas de risco.

Para o vice-prefeito e secretário de Infraestrutura do Recife, Victor Marques, toda a população será beneficiada pelas obras.

"São obras de infraestrutura que trarão impactos positivos [...] para que esse dano seja mitigado e principalmente as pessoas que também moram ali, além das pessoas que circulam da cidade inteira, as pessoas que moram ali também vão ter a sua vida impactada é para melhor", disse.

Entre o período de abril e agosto, a recomendação é denunciar qualquer irregularidade e contribuir jogando lixo no lixo, além de não fazer moradia em lugares indevidos.

"A população tem um papel decisivo, sempre reforçando, [deve] colocar o lixo no lugar certo. Boa parte dos problemas de manutenção e de limpeza se devem ao acúmulo indevido de lixo na rede de drenagem e por construção em locais que não são permitidos", recomenda João Campos.

Nova sede da COP

O momento também contou com a inauguração da nova sede do Centro de Operações do Recife (COP), que ficará na Rua do Brum, número 123, no Bairro do Recife.

Já funcionando, o espaço conta com 40 funcionários e terá uma maior capacidade de resposta para eventos climáticos, além da nova infraestrutura.



Entre as novidades do local, está uma sala de operações e um novo sistema de avaliação de ocorrências, para garantir agilidade de resposta em ocorrências emergenciais e eventos de grande porte, como o Carnaval.

"Temos aqui integrado com mais de três secretarias da prefeitura, na nova sala de operações, uma área para planejamento, sala de crise, receber autoridades e também uma espaço de descompressão. Tudo isso para garantir uma operação em tempo real de toda a nossa rotina urbana, desde os grandes eventos até a quadra chuvosa, como também toda a ocorrência da rotina urbana", conta Anderson Soares, chefe do Centro de Operações do Recife (COP).

Também foi criado um observatório de inteligência urbana com um sistema integrado com outras operações como o Samu, a CTTU e a de Defesa Civil.

Segundo Alexandre Rebelo, secretário de Ordem Pública e Segurança do Recife, a ação tem o propósito de melhorar o dia a dia da cidade.

"O propósito é para melhorar a gestão da cidade, melhorar o dia a dia das autoridades da cidade. Então, na medida que a gente também vai debruçando sobre a realidade e vai achando sistemas de melhoria disso. [...] A ideia é que o COP passe a olhar os dados de uma forma integrada, tente gerar partir de informações e mais do que isso, aprenda com essa informação e tentar anteceder ou antever algo que possa acontecer na cidade", explicou.

Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

João Campos, prefeito do Recife. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Victor Marques, vice-prefeito e secretário de infraestrutura do Recife. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Alexandre Rebelo, secretário de Ordem Pública e Segurança do Recife. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Além disso, o COP atuará integrado ao Centro de Inteligência Epidemiológica (CIE), ligado à Secretaria de Saúde do Recife (Sesau).

A estrutura será responsável pela análise integrada de dados e produção de informações estratégicas para o monitoramento de resposta a eventos de saúde pública na cidade.

O CIE atuará em conjunto com o COP nas ocorrências que necessitem de uma resposta integrada de vários órgãos da cidade, a exemplo de eventos climáticos.



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