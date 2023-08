A- A+

moradias Recife divulga lista das 600 famílias beneficiadas nos habitacionais Encanta Moça 1 e 2, no Pina As entregas devem ser iniciadas em setembro

Foi divulgada, nesta terça-feira (15), pela Prefeitura do Recife, a lista das 600 famílias beneficiadas nos habitacionais Encanta Moça 1 e 2, que ficam no bairro do Pina, Zona Sul do Recife.



Construídos em parceria com o governo federal, os dois habitacionais ficam às margens da Via Mangue. Cada um possui 300 unidades divididas em sete blocos de 40 apartamentos e um bloco de 20.

De acordo com a gestão da cidade, a lista (veja abaixo) estará disponível para consulta em diversos pontos da comunidade, como escolas e igrejas. As entregas devem ser iniciadas em setembro, mas, antes, haverá sorteios para definir em qual unidade os beneficiados vão morar.



O sorteio das unidades do habitacional Encanta Moça I será no dia 17 de agosto e o do Encanta Moça II, no dia 18 do mesmo mês. Ambos acontecem na Paróquia Nossa Senhora do Rosário, conhecida como Igreja do Pina, na av. Herculano Bandeira, 471, às 8h.



Serão contempladas 384 famílias previamente cadastradas das palafitas do Rio Pina; outras 91 que ocupam áreas não edificáveis na região beneficiada pelo projeto de urbanização; e mais 125 famílias afetadas pela construção da Via Mangue.

"Todas foram cadastradas pela prefeitura, com trabalho técnico-social, de vistoria, análise e cadastro. Essas informações foram repassadas para a Caixa, que validou a lista”, afirmou o prefeito do Recife, João Campos.

Cada imóvel possui área de 44,5m², com sala, dois quartos, banheiro, cozinha e área de serviço. Os habitacionais contam com parque infantil e área de lazer.



Confira lista das 600 famílias benefeciadas:

A transferência das famílias beneficiadas deverá começar em setembro, com apoio da Prefeitura do Recife, que fará a entrega dos títulos de propriedade e também ficará responsável pelo transporte das pessoas, dos utensílios domésticos e do mobiliário.

A equipe de integração urbanística da Autarquia de Urbanização do Recife (URB) realizará orientações sobre gestão condominial e adaptação dos beneficiados às novas moradias.



Parque linear

A Prefeitura do Recife também publicou o edital de licitação para as obras da primeira etapa da urbanização das margens do Rio Pina, que pretende atender 12 mil moradores de seis comunidades carentes da área.



O edital prevê investimentos da ordem de R$ 33 milhões na requalificação de 3,5 hectares, com 1,6 km de ciclovia, 1,8 km de Parque Linear, 2,1 km de pista de Cooper e 960 m de Via Parque.

Parque Linear do Rio Pina. Foto: Rodolfo Loepert / PCR

No setor 1, correspondente ao Jardim Beira Rio, serão implantados equipamentos públicos como pista de cooper, praça, ciclovia, parque infantil, áreas para piquenique e contemplação, academia, quiosques e praça de leitura.



Já os setores 2 e 3, no entorno do braço morto do Rio Pina, ganharão Via Parque com 960m, travessias elevadas, pavimentação em intertravado, acessibilidade e duas faixas de rolamento, que totalizam 5m de largura.



A iniciativa engloba a Zona Especial de Interesse Social (ZEIS) Encanta Moça/Pina, que compreende as comunidades de Areinha, Encanta Moça, Bode I e II, Beira Rio/Pina e Jardim Beira Rio.

Veja também

América do Sul Peña assume Presidência do Paraguai com promessa de combate à corrupção