A- A+

Educação Recife doará terrenos do Edifício Trianon e do Cine Art-Palácio para construção de um IFPE A sala de projeção do Cine Art-Palácio será mantida e requalificada, voltando a exibir filmes

Leia também

• 16ª edição do Congresso de Gestão de Pessoas de Pernambuco vai acontecer no Recife

• Junho chega com programação de forrobodó em Recife e Olinda; confira agenda do fim de semana

A Prefeitura do Recife irá doar os terrenos do Edifício Trianon e do Cine Art-Palácio, localizados no bairro de Santo Antônio, no Centro da capital pernambucana, para a construção de um novo campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE). O anúncio foi feito nesta quinta-feira (30) e faz parte do programa de revitalização do centro da cidade, o Recentro.

Edifício Trianon, no centro do Recife

"Em março, o presidente Lula decidiu expandir a rede de ensino técnico no Brasil. Nós ganhamos uma unidade no Recife e decidimos que ela deveria estar no Centro da cidade, fazendo parte de um programa de regeneração do nosso centro urbano. E vai ser na Avenida Guararapes. A prefeitura fez a parte dela. Hoje, estamos desapropriando o Edifício Trianon e o Cine Art-Palácio para que esses dois edifícios históricos da cidade sejam recuperados e possam, com isso, acolher um novo Instituto Federal”, afirmou o prefeito João Campos.

Prefeito do Recife, João Campos

No projeto de reforma, a sala de projeção do Cine Art-Palácio será mantida e requalificada, voltando a exibir filmes, além de servir como auditório do IFPE, preservando, assim, a memória cultural da cidade e mantendo viva a tradição cinematográfica do local. Quando estiver em pleno funcionamento, o Instituto Federal terá capacidade para 1.400 estudantes.

Cine Art-Palácio

“Nós vamos garantir que na área do Art-Palácio seja reconstruída uma sala de audiovisual para que a gente possa ter de volta esse espaço para a cidade, como tão bem retratou Kleber Mendonça Filho no seu filme 'Retratos Fantasmas'. Então, por que não misturar educação, cultura e regeneração urbana em uma ação da Prefeitura do Recife com o governo do presidente Lula para trazer o Instituto Federal, trazer a educação técnica e trazer também uma nova sala de cinema que vai ser construída e aberta na nossa cidade?!. Então, com parceria, a gente segue avançando e cuidando do Recife”, concluiu João Campos.

Cine Art-Palácio será requalificado

A Prefeitura do Recife já encaminhou ao Ministério da Educação uma Carta Compromisso para a execução do projeto de requalificação dos imóveis. No documento, a gestão municipal detalha as ações de apoio à implantação da unidade de ensino, como parte do novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC). O documento destaca a oportunidade, o interesse e a prioridade conferida ao desenvolvimento do projeto, bem como o comprometimento de fornecer as garantias necessárias para sua execução.

Os imóveis que serão doados pela Prefeitura do Recife possuem grande valor histórico e arquitetônico para a cidade. O Edifício Trianon, construído nos anos 30, é um marco da arquitetura modernista e já foi adaptado para diversas funções, incluindo consultórios médicos e uma faculdade, e a prefeitura calcula que, para abrigar o novo campus do IFPE, serão necessárias poucas modificações. Já o Cine Art-Palácio, inaugurado em 1940, é um ícone do patrimônio cultural do Recife, conhecido por sua sala de projeção.

Veja também

Trump Julgamento de Trump: Veja as evidências que condenaram ex-presidente por suborno de atriz pornô