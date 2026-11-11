Recife: dois homens de 42 anos são mortos a tiros em galpão no Ceasa

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Dois homens foram mortos a tiros em um galpão no Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco (Ceasa-PE), no bairro do Curado, na Zona Oeste do Recife, na manhã desta quarta-feira (11).



Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), que foi acionada ao local por meio do 12º BPM, as vítimas possuem 42 anos e foram atingidas por disparos de arma de fogo.



Os agentes isolaram a área até a chegada das autoridades competentes. Os nomes dos homens mortos, a autoria e motivação do crime não foram divulgados.



A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) registrou o duplo homicídio por meio da Força-Tarefa de Homicídios da Capital e instaurou um inquérito policial para investigar o ocorrido.



"As diligências já foram iniciadas e a investigação está em andamento", ressaltou a corporação.

Em nota, o Ceasa informou que vem investindo, projetando e executando uma série de ações estruturadoras, na perspectiva de fortalecimento de seus serviços de apoio ligados à sua rede de segurança interna.



Ressaltou aidna que conta com segurança ostensiva 24 horas, incluindo 105 vigilantes armados, circuito interno de TV com 90 câmeras, além de Corpo de Bombeiros, base de operacionalização do Samu e apoio da Polícia Militar, por meio do 12º BPM, com viatura e efetivo operacional no local.



"Tudo é monitorado por câmeras de segurança desde a entrada e saída dos carros até a cobertura de toda a área, mas essas imagens são protegidas pela Lei Geral de Proteção de Dados LGPD e somente disponibilizadas para a justiça, garantindo a privacidade dos cidadãos", ressaltou o Ceasa, em nota.

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