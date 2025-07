A- A+

Zona Norte Recife: dois homens são mortos a tiros em via pública no Brejo da Guabiraba Vítimas, que não tiveram os nomes divulgados, tinham 34 e 47 anos

Dois homens foram mortos a tiros em via pública no bairro Brejo da Guabiraba, Zona Norte do Recife. O caso aconteceu nessa terça-feira (1º).

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), as vítimas, que não tiveram os nomes divulgados, tinham 34 e 47 anos.

Eles estariam em uma moto quando foram surpreendidos por disparos de arma de fogo. Não há informações sobre a motivação e autoria do crime.

"As vítimas foram encontradas sem vida, com perfurações de arma de fogo, em via pública", informou a PCPE.

O duplo homicídio consumado foi registrado por meio da Equipe de Força Tarefa de Homicídios na Capital, do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).

Veja também