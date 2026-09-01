Recife: dois ônibus colidem na rua do Sol na manhã desta terça (1°); bombeiros e Samu são acionados
Por meio de nota, o Corpo de Bombeiros de Militar de Pernambuco (CBMPE) informou que enviou seis viaturas, sendo uma de salvamento, duas de resgate, uma de comando operacional e duas motos de resgate
Dois ônibus colidiram no cruzamento da rua do Sol com a avenida Guararapes, próximo à Agência Central dos Correios, no bairro de Santo Antônio, Centro do Recife. O caso aconteceu na manhã desta terça-feira (1°) e possui a confirmação de três feridos.
Em imagens do local, é possível ver vidro espalhado pelo chão. Um dos veículos, um ônibus da Borborema, segue parado no local. Um dos motoristas também aparece sentado na via, recebendo atendimento.
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Por meio de nota, o Corpo de Bombeiros de Militar de Pernambuco (CBMPE) informou que enviou seis viaturas, sendo uma de salvamento, duas de resgate, uma de comando operacional e duas motos de resgate.
Já o Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) também foi acionado ao local, às 7h04. A ocorrência, assim como dos bombeiros, segue em andamento.
Em contato com a reportagem, a Autarquia de Trânsito e Transporte do Recife (CTTU) informou que enviou agentes ao local, que fazem o controle do tráfego "para minimizar os impactos".
Em nota, a Urbana-PE, que gerencia as empresas de coletivos na região, explicou que "um dos veículos operava na linha 342 - Curados (Opcional), enquanto que o outro pertencia ao sistema de transporte rodoviário". "Os órgãos de socorro foram acionados e equipes da empresa foram prontamente enviadas ao local para prestar o suporte necessário. A Borborema esclarece ainda que irá colaborar integralmente com as autoridades competentes na apuração das circunstâncias da ocorrência", completa a nota.
Feridos
O ônibus da linha 342 - Curados (Opcional) contou com três feridos. De acordo com a CTTU, dois passageiros foram socorridos, sendo um deles para o Hospital da Polícia Militar de Pernambuco (HPM), no Derby, e o outro para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Caxangá.
Por último, o motorista do coletivo foi socorrido para o Hospital Ariano Suassuna, do Hapvida, localizado na Ilha do Leite, área central da capital.
No ônibus da linha Escada / Recife, que ficou com a lateral próximo a parte traseira danificada, haviam três passageiros na parte da frente do veículo e o motorista, que não tiveram ferimentos.