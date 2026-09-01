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SINISTRO Recife: dois ônibus colidem na rua do Sol na manhã desta terça (1°); bombeiros e Samu são acionados Por meio de nota, o Corpo de Bombeiros de Militar de Pernambuco (CBMPE) informou que enviou seis viaturas, sendo uma de salvamento, duas de resgate, uma de comando operacional e duas motos de resgate

Dois ônibus colidiram no cruzamento da rua do Sol com a avenida Guararapes, próximo à Agência Central dos Correios, no bairro de Santo Antônio, Centro do Recife. O caso aconteceu na manhã desta terça-feira (1°) e possui a confirmação de três feridos.

Em imagens do local, é possível ver vidro espalhado pelo chão. Um dos veículos, um ônibus da Borborema, segue parado no local. Um dos motoristas também aparece sentado na via, recebendo atendimento.

Por meio de nota, o Corpo de Bombeiros de Militar de Pernambuco (CBMPE) informou que enviou seis viaturas, sendo uma de salvamento, duas de resgate, uma de comando operacional e duas motos de resgate.

Já o Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) também foi acionado ao local, às 7h04. A ocorrência, assim como dos bombeiros, segue em andamento.

Em contato com a reportagem, a Autarquia de Trânsito e Transporte do Recife (CTTU) informou que enviou agentes ao local, que fazem o controle do tráfego "para minimizar os impactos".

Em nota, a Urbana-PE, que gerencia as empresas de coletivos na região, explicou que "um dos veículos operava na linha 342 - Curados (Opcional), enquanto que o outro pertencia ao sistema de transporte rodoviário". "Os órgãos de socorro foram acionados e equipes da empresa foram prontamente enviadas ao local para prestar o suporte necessário. A Borborema esclarece ainda que irá colaborar integralmente com as autoridades competentes na apuração das circunstâncias da ocorrência", completa a nota.



Feridos

O ônibus da linha 342 - Curados (Opcional) contou com três feridos. De acordo com a CTTU, dois passageiros foram socorridos, sendo um deles para o Hospital da Polícia Militar de Pernambuco (HPM), no Derby, e o outro para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Caxangá.



Por último, o motorista do coletivo foi socorrido para o Hospital Ariano Suassuna, do Hapvida, localizado na Ilha do Leite, área central da capital.



No ônibus da linha Escada / Recife, que ficou com a lateral próximo a parte traseira danificada, haviam três passageiros na parte da frente do veículo e o motorista, que não tiveram ferimentos.

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