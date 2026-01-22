Dupla é presa após roubar carro e fazer família refém durante fuga na Zona Sul do Recife

A- A+

Dois homens foram presos em flagrante suspeitos de roubarem um carro e manterem uma mulher e os dois filhos dela reféns, na Zona Sul do Recife.



Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), na madrugada dessa quarta-feira (21), um motorista compareceu à Delegacia de Boa Viagem relatando ser seu veículo roubado no Viaduto Tancredo Neves, no bairro da Imbiribeira.



A vítima informou que dois suspeitos surgiram em uma motocicleta e, mediante grave ameaça e uso de arma de fogo, roubaram o veículo por volta das 3h.



Com apoio do sistema de rastreamento do carro, o efetivo do 19º BPM iniciou buscas e localizou, na UR-5, a dupla, que tentou fugir.



"Um deles foi capturado prontamente, enquanto o outro conseguiu fugir pelos telhados de residências da região", afirmou a PM.

Ainda segundo a corporação, com o reforço de outras equipes policiais, o segundo suspeito foi localizado no interior de uma residência, mantendo moradores em cárcere privado sob ameaça.



A Polícia Civil de Pernambuco informou que foram feitos reféns uma mulher e seus dois filhos.



Os suspeitos, de 23 e 25 anos, foram detidos, conduzidos à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para avaliação médica e apresentados à Delegacia de Boa Viagem.



Eles, que estavam em posse do veículo VW Polo, de cor cinza, e um simulacro de arma de fogo, foram autuados por roubo de veículo e sequestro/cárcere privado.

Veja também