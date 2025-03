Recife: obras de duplicação da Ladeira da Cohab começam com investimento de quase R$ 11 milhões

A- A+

Nesta quarta-feira (12), começaram as obras de duplicação da Ladeira da Cohab, no bairro da Cohab/Ibura de Cima, Zona Sul do Recife. Ao todo, o investimento é de quase R$ 11 milhões.



A ação marca a primeira etapa de um novo plano de mobilidade para a região, que contempla ainda a criação de uma nova alça de acesso pela BR-101, a contenção da encosta e aprimoramentos na infraestrutura viária e na acessibilidade.

“O projeto vai beneficiar diretamente cerca de 300 mil pessoas. Prometi, em outubro, que em menos de seis meses iniciaríamos essa obra – e aqui estamos, dando início a uma transformação que trará muitas melhorias para o Ibura”, afirmou o prefeito João Campos.

Como serão as obras

A Ladeira da Cohab, principal via de acesso à região do Ibura de Cima, possui 500 metros de extensão e liga a BR-101 à Avenida Dois Rios, com um volume médio diário de aproximadamente 21 mil veículos. Com as obras, a via passará de duas para quatro faixas de rolamento - duas para cada sentido -, cada faixa medindo 3,6 metros.

Além disso, o equipamento vai ganhar um canteiro central e calçadas requalificadas. O novo acesso a partir da BR-101 também servirá de entrada para o futuro Parque Municipal do Ibura.

“A Ladeira da Cohab é o caminho de quem sai para trabalhar, estudar e buscar o sustento. Investir quase R$ 11 milhões nessa intervenção vai transformar um gargalo em uma solução eficaz, duplicando a via, criando um novo acesso e requalificando as calçadas para garantir mais segurança a pedestres e motoristas. Hoje, ao iniciar essa obra, damos um passo importante para melhorar a mobilidade e a qualidade de vida dos recifenses”, detalhou o vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura, Victor Marques.

Veja, abaixo, projeções de como o lugar ficará após as obras:

Projeção da duplicação da Ladeira da Cohab começam com investimento de quase R$ 11 milhões. - Foto: Prefeitura do Recife/Divulgação

O projeto também inclui a contenção da encosta, que será executada com solo grampeado verde, muro de arrimo em pedra argamassada e tela argamassada.



Os serviços englobam a recuperação do pavimento rígido existente, a modernização do sistema de drenagem e a requalificação das calçadas com instalação de piso tátil alerta e direcional, além de travessias em nível que promovem acessibilidade. A iluminação pública será ampliada e modernizada, aumentando a segurança da área.

