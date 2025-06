A- A+

recife Recife: é grave o estado de saúde do menino de 5 anos atingido por tiro na Bomba do Hemetério Menino está internado no Hospital da Restauração, na área central do Recife, onde passou por cirurgia

É grave o estado de saúde do menino de 5 anos atingido por um tiro no bairro da Bomba do Hemetério, na Zona Norte do Recife.

O caso aconteceu na noite dessa quarta-feira (18), no momento em que Gustavo Daniel Seara dos Santos estava com o pai na frente de uma residência.

Um carro com desconhecidos teria parado no local e os ocupantes do veículo realizaram disparos, atingindo o garoto.

O menino está internado no Hospital da Restauração (HR), na área central do Recife, onde passou por cirurgia.

A unidade de saúde não detalhou em que parte do corpo o procedimento foi realizado, mas disse que o estado de saúde de Gustavo é grave.

Nas redes sociais, familiares do menino pedem doações de sangue, que devem ser feitas no Hemope, na área central do Recife.

Menino está em estado grave | Foto: Redes Sociais/Reprodução

A Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso foi registrado como tentativa de homicídio, por meio da Equipe de Força Tarefa de Homicídios na Capital.

Não se sabe a autoria e motivação dos tiros. Ninguém foi preso até o momento. "As diligências seguem até o esclarecimento do caso", afirmou a PCPE.

Veja também