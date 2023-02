Recife e Holanda iniciam estudos para mitigação de efeitos de desastres naturais

A- A+

Uma das cidades do mundo mais vulneráveis aos efeitos das mudanças climáticas e do avanço do nível do mar, o Recife vive um problema histórico com a mitigação dos efeitos dos desastres naturais, como os vistos ano passado nas chuvas de maio e junho e nessa segunda-feira (6), no temporal que castigou a cidade e Região Metropolitana e deixou um jovem de 19 anos morto em Olinda.

Com o objetivo de observar esses problemas e propor ações estruturantes, a prefeitura da capital pernambucana firmou parceria com a Holanda, com o objetivo de elaborar estudos técnicos que elaborem ações de redução dos problemas causados pela água e aumento do nível do mar. A Holanda é um país reconhecido mundialmente por sua excelência na gestão de águas.

Até sexta-feira (10), especialistas da consultoria Dutch Risk Reduction Team (DRR Team) visitarão in loco diversas localidades da cidade. Ligado ao governo holandês, o grupo é especialista no desenvolvimento de projetos de gestão de água. Na segunda-feira, se reuniram com o prefeito João Campos e representantes da embaixada holandesa.

Consultores da DRR Team também visitarão diversas localidades e obras em execução no município, a exemplo da requalificação do sistema de drenagem na rua da Concórdia, no Centro, e a avenida Dois Rios, no Ibura. Eles irão analisar os problemas e estruturar estratégias de intervenção de curto, médio e longo prazos, de modo a tornar o sistema de drenagem ainda mais eficiente, minimizando os impactos das precipitações na cidade.



"No mês de maio do ano passado nós enviamos uma carta ao governo holandês pedindo uma cooperação para estruturar projetos de prevenção a desastres, de contenção do nível do mar e de drenagem. Conseguimos ter o aceite em apoiar o Recife com especialistas holandeses, que têm vasta experiência no assunto, para trazer essa expertise que a gente sabe que é muito grande, sobretudo na Holanda, sendo aplicada aqui no Recife”, explicou o prefeito João Campos.



O foco inicial do grupo de trabalho é em projetos para contenção e preparação da cidade para o eventual aumento do nível do mar e como isso impacta na drenagem da cidade.

"A gente fez essa iniciativa desde o ano passado e culminou que a ocorrência da missão é no momento onde o Recife é acometido por uma grande chuva. Os especialistas estão vendo, na prática, como é um fenômeno de chuva, que, em seis horas, passou de 146 mm, e como a gente vai poder mitigar isso no futuro", ressaltou o prefeito do Recife.



Durante as visitas, especialistas do DRR Team vão se somar às equipes da prefeitura e analisar os estudos que estão em execução, considerando a vivência deles na Holanda, propor possíveis estratégias de intervenções no Recife e observar a gestão de bacias hidrográficas, de risco de inundações, os alertas precoces de inundação, a governança e qualidade da água, bem como o tratamento de águas residuais.

Consultor sênior da DRR Team, Ben Lamoree, explicou como se dará o trabalho conjunto entre os técnicos da Prefeitura do Recife e a consultoria holandesa.

"A nossa equipe está aqui para analisar a situação com a equipe do Recife e ver quais são as medidas e os projetos já em preparação. Depois, vamos trazer a experiência da Holanda para desenvolver estratégias para o médio e longo prazo e ver o que pode ser feito a curto prazo para enfrentar o futuro”, disse.

A expectativa é que, dentro de um mês, a consultoria apresente aos técnicos da Prefeitura do Recife o relatório com recomendações de ações mitigadoras e estruturantes para minimizar os impactos do aumento do nível do mar e das mudanças climáticas.

