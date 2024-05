Municípios da RMR ampliam vacinação contra gripe para pessoas acima de 6 meses; confira locais

A- A+

Os municípios do Recife, de Olinda, de Paulista e de Jaboatão dos Guararapes ampliaram a oferta da vacina contra a Influenza para a população a partir dos seis meses de idade. A ampliação foi autorizada para todo o estado, na última quarta-feira (1º), pela Secretaria Estadual de Saúde, seguindo a orientação do Ministério da Saúde.

Essa expansão visa previnir o agravamento, a internação e a morte por causa da doença durante as estações mais frias, quando a incidência tende a aumentar.

A Influenza, também conhecida como gripe, é uma infecção viral aguda que afeta o sistema respiratório. A transmissão ocorre por meio de secreções expelidas das vias respiratórias da pessoa contaminada ao falar, tossir e espirrar, ou pelo contato das mãos. A vacina contra a doença é atualizada anualmente para proteger das cepas mais recentes do vírus, sendo eficaz contra os tipos de H3N2, H1N1 e Influenza tipo B neste ano.

Pessoas doentes com quadros de febre e casos confirmados da Covid-19 devem adiar a vacinação contra a gripe até a recuperação, seguindo as recomendações médicas.

Saiba onde se imunizar contra o vírus:

Recife



As vacinas já estão disponíveis em 170 salas, localizadas em unidades de saúde da família, unidades básicas tradicionais e policlínicas, além de cinco centros de vacinação instalados nos shoppings e o Centro Médico Senador José Ermírio de Moraes, em Casa Forte.

Shopping Recife (9h às 19h): Rua Padre Carapuceiro, 777, Boa Viagem;

Shopping RioMar (9h às 19h): Avenida República do Líbano, 251, Pina;

Shopping Tacaruna (9h às 19h): Avenida Governador Agamenon Magalhães, 153, Santo Amaro;

Shopping Boa Vista (9h às 19h): Rua do Giriquiti, 48, Boa Vista;

Centro de Saúde Ermírio de Moraes (8h às 18h): Avenida 17 de Agosto, 2388, Casa Forte.

Confira aqui todas as salas de vacinação.

Para agilizar a imunização, a Secretaria de Saúde do Recife recomenda que os usuários levem um documento de identificação, a carteira de vacinação e o cartão SUS.

Olinda

A vacinação está disponível em todas as unidades de atendimento espalhadas pelo município, além do posto especial no Shopping Patteo, no bairro de Casa Caiada.

Os atendimentos acontecem sempre de segunda a sexta, das 8h às 16h. Os interessados devem apresentar documentos pessoais de identificação e, de preferência, o cartão de vacinação.

Esquema de doses

O esquema vacinal varia de acordo com a faixa etária. Para essa primeira fase da campanha, ela é administrada em dose única. Já para crianças de 6 meses e menor de 6 anos são necessárias duas doses, a depender do esquema vacinal do ano anterior. Crianças nessa faixa etária que já tomaram esse imunizante antes só precisam de uma aplicação.

Paulista

Todas as faixas etárias a partir dos 6 meses de idade poderão buscar pelo imunizante, em qualquer uma das salas de vacina disponibilizadas pela gestão municipal. O público pode ser vacinado nestas unidades, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 16h.

Para tomar a vacina é necessário levar um documento de identificação com foto. Para as crianças, é necessário apresentar a Certidão de Nascimento e o cartão de vacina.

Clique aqui para checar todos os pontos de vacinação.

Jaboatão dos Guararapes

A Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes também ampliou para o público em geral a vacinação contra a gripe. Os pontos de vacinação do município podem ser acessados através do site De Olho na Consulta, pelo link: https://deolhonaconsulta.jaboatao.pe.gov.br/.

Veja também

BRASIL Helicóptero da polícia resgata casal no telhado de casa em cidade do Rio Grande do Sul