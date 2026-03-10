A- A+

São José Recife e Olinda celebram festa de São José, padroeiro universal da Igreja Católica No Recife, a festa começa no próximo domingo (15). Em Olinda, as celebrações já acontecem desde o último domingo (8)

A Igreja Matriz de São José, no Centro do Recife, se prepara para celebrar a festa do santo padroeiro universal da Igreja Católica. A abertura oficial do evento acontece no domingo (15), às 11h, com uma solenidade comandada pelo arcebispo de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson.

Com o lema "Que a humildade e a dedicação de São José inspirem nossos corações", a programação da festa começa, de forma não oficial, mais cedo no domingo (15), a partir das 8h, com a Santa Missa celebrada pelo pároco da matriz, padre Davi Melo.

Haverá ainda a inauguração de dois confessionários e a instalação de réplica da escultura "Jesus sem teto", do Vaticano, que ilustra o cartaz da Campanha da Fraternidade.

Na quinta-feira (19), dia de São José, a paróquia contará com a celebração de cinco missas. A solenidade de encerramento será comandada pelo bispo auxiliar da Arquidiocese de Olinda e Recife, dom Josivaldo Bezerra, às 19h.

"Dentro da Igreja Católica, em termos de veneração, porque adoração é restrita à Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e depois de Nossa Senhora, a quem veneramos como culto de hiperdulia, nós temos o culto a São José, que é o culto de prótodulia, o primeiro entre todos os santos. É ele quem, depois de Maria, carrega Jesus nos braços, que é amigo de Cristo, que tem intimidade com Cristo, ninguém mais teve intimidade com o nosso Senhor do que sua mãe Santíssima e o seu pai adotivo, que foi São José", explicou o padre Davi Melo, pároco da Matriz de São José, sobre a origem da devoção.

Olinda

Em Olinda, as celebrações já acontecem desde o último domingo (8). Com uma programação extensa, a paróquia pede um "gesto concreto" (doação de um alimento específico) para a participação em cada solenidade.

No dia do santo (19), a Igreja recebe quatro missas, às 6h, 10h, 17h e 19h. As três primeiras contarão com a Benção dos Lírios. A última será seguida da tradicional procissão com o andor de São José pelas ruas do bairro de Casa Caiada.

