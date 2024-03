Recife e Olinda fazem aniversário nesta terça-feira (12) com programação cultural diversa; confira

A- A+

Recife e Olinda, cidades históricas de Pernambuco, completam aniversário nesta terça-feira (12). Para promover um verdadeiro espetáculo para a população, as prefeituras preparam uma programação com festividades diversas. A Folha de Pernambuco fez um apanhado especial das atrações, que contam com apresentações culturais, música, dança e poesia, além de cortejos e shows.

Recife de encantos a mil há 487 anos

Fundada no dia 12 de março de 1537, Recife, eternizada na voz do eterno Reginaldo Rossi, celebra 487 anos dos seus "encantos a mil" em 2024. Como parte da programação, iniciada no último sábado (9), foram separadas diversas apresentações artísticas pela cidade.

Nesta terça-feira, a partir das 17h, a população poderá conferir a inauguração de uma estátua do poeta Miró da Muribeca. O evento acontece na Avenida Rio Branco, no Bairro do Recife, Centro, com direito à performance “O Miró que Vive em Mim”, com Marlon Silva, Nina Rodrigues e Odailta Alves. A peça artística é a 21ª do Circuito da Poesia, que celebra as tradições e vocações literárias da cidade.

Miró da Muribeca, poeta pernambucano. - Foto: Arthur de Souza/Arquivo Folha de Pernambuco

Um pouco mais tarde, às 19h, o Teatro Santa Isabel, no bairro de Santo Antônio, Centro, recebe uma sessão gratuita do espetáculo “Circo Science - Do Mangue ao Picadeiro”. A peça, da Trupe Circus, celebra a cidade e o patrono do movimento Manguebeat, Chico Science, uma das maiores referências da cultura recifense e pernambucana. Os ingressos serão distribuídos na bilheteria do teatro uma hora antes da sessão.

No Teatro do Parque, no bairro da Boa Vista, Centro, o aniversário será celebrado com a exibição gratuita do filme “Manguebit”, documentário roteirizado e dirigido por Jura Capela. Os ingressos também serão distribuídos na bilheteria uma hora antes da sessão, que começa às 19h.

A programação do aniversário do Recife segue até 24 de março. Dentre as principais atrações, está a apresentação do Boi Voador, no dia 17, no Marco Zero, além do Festival de Jazz, no dia 23, no Parque Santana, na Zona Norte da capital. No último dia, está o Música na Igreja, na Basílica de Nossa Senhora do Carmo, e mais uma edição do Viva a Guararapes.

Espetáculo teatral Boi Voador, no Marco Zero. - Foto: PCR Imagem/Divulgação

Veja, abaixo, a programação do aniversário de 487 anos do Recife nesta terça-feira (12).

Inauguração da estátua do poeta Miró da Muribeca

Local - Avenida Rio Branco

Horário - 17h

Exibição do filme Manguebeat, de Jura Capela

Local - Teatro do Parque

Horário - 19h

Espetáculo “Circo Science - Do Mangue ao Picadeiro”

Local - Teatro de Santa Isabel

Horário - 19h

Carnaval fora de época nos 489 anos de Olinda

Sítio Histórico de Olinda. - Foto: Alfeu Tavares/Folha de Pernambuco

Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade, Olinda completa 489 anos nesta terça. Na festa, nada melhor do que trazer um "Carnaval fora de época" para a população. Ao todo, seis shows acontecem na cidade, a partir das 17h. O destaque é Dudu do Acordeon, que sobe ao palco da Praça do Carmo às 22h.

Um pouco mais cedo, às 9h, Olinda recebe uma missa especial em celebração à data. A liturgia acontece na Catedral da Sé. Lá, acontece também o corte do bolo de 489 quilos, produzido pela padaria Esmeralda, que será repartido para o público às 19h.

Às 15h30, Olinda recebe o título de Cidade Educadora. O evento acontece na prefeitura do município, e é proporcionado pela Associação Internacional das Cidades Educadoras (AICE), com sede em Barcelona, na Espanha.

Veja, abaixo, a programação completa nesta terça-feira (12).

Missa em celebração ao aniversário

Local - Catedral da Sé

Horário - 9h

Concessão de título de Cidade Educadora

Local - Catedral da Sé

Horário - 15h30

Apresentações musicais

Local - Praça do Carmo

17h - Henrique Dias

18h - Bateria Auê

19h - Zuza Miranda

20h - Eu Quero Mais

21h - D'Breck

22h - Dudu do Acordeon

Cortejo

16h - Bloco do Munguzá, saída dos Quatro Cantos, sentido Praça do Carmo

