Recife e Paulista iniciam 3ª dose da vacinação contra Covid em crianças de 5 a 11 anos nesta sexta

Após a liberação do Ministério da Saúde e a autorização do Governo do Estado, municípios pernambucanos iniciam, nesta sexta-feira (6), a aplicação da dose de reforço (3ª dose) da vacina contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos, que tenham recebido a segunda dose há, pelo menos, quatro meses.



Seguindo a recomendação do Ministério, os municípios devem utilizar o imunizante da Pfizer Pediátrica. A orientação vale tanto para crianças que completaram o esquema primário (duas doses) com o imunizante da Pfizer, quanto para as que receberam o ciclo inicial da CoronaVac.



No Recife, a vacinação deste grupo será feita mediante agendamento no site ou aplicativo do Conecta Recife, inclusive para vacinação em shoppings. A marcação pode ser realizada a partir das 18h desta quinta-feira (5). Segundo a prefeitura, a capital pernambucana tem 73.038 crianças nesta faixa etária aptas a receber o imunizante.



As vacinas estarão disponíveis nos Centros de Vacinação Infantil (CVI) instalados no Centro Médico Senador Ermírio de Moraes, em Casa Forte, e em quatro shoppings: Boa Vista, na área central; Recife, em Boa Viagem; RioMar, no Pina; e Tacaruna, em Santo Amaro. Os funcionam de domingo a domingo - veja os horários de atendimento ao fim da matéria.

Os pais ou responsáveis devem estar presentes no momento da vacinação, munidos de documento de identificação do adulto e da criança, além do comprovante de residência do Recife. Segundo a prefeitura, é preciso apresentar também um comprovante de que a criança já completou o ciclo vacinal, a fim de agilizar o atendimento.

Serão aceitos tanto o cartão de vacinação como o Certificado Digital de Vacinação, disponível no Conecta Recife. Também é necessário levar o Cartão de Vacina de rotina da criança.

De acordo com a Prefeitura, em caso de ausência de pais ou responsáveis, a vacinação deve ser autorizada por um termo de consentimento por escrito, cujo modelo oficial está disponível no Conecta Recife.

Nesses casos, além do termo de autorização, a pessoa que for acompanhar a criança deve levar documento que comprove a relação de parentesco, bem como o documento da criança e o comprovante de residência.



A vacina contra covid-19 pode ser aplicada sem necessidade de intervalo entre os demais imunobiológicos do Calendário de Vacinação de Rotina.

A recomendação do Ministério da Saúde para a aplicação da dose de reforço em crianças de 5 a 11 anos ocorre com o objetivo de aumentar a proteção do grupo, levando em conta a redução da resposta imune às vacinas e a circulação de novas variantes em um cenário onde ainda não se atingiu as coberturas vacinais ideais para o público infantil.



Vacinação em Paulista



No município do Paulista, crianças de 5 a 11 anos de idade também poderão tomar a terceira dose contra a Covid-19 a partir desta sexta-feira. A imunização será aplicada nas unidades de saúde e no polo infantil localizado no Paulista North Way Shopping, no centro da cidade.



Para receber a vacina, é preciso apresentar a seguinte documentação: Certidão de Nascimento ou RG da criança, RG do responsável, comprovante de residência e cartão de vacinação da Covid-19 com doses anteriores registradas. Não é necessário agendamento.



A Secretaria de Saúde do Paulista estabeleceu um cronograma para a vacinação nas unidades de saúde. Nesta sexta-feira, a aplicação está disponível nos seguintes postos: USF Jardim Paulista Baixo III, Na Rua 101, nº 25 , em Jardim Paulista Baixo; USF Fragoso I, na 4ª Travessa Agamenon Magalhães, em Sítio Fragoso; USF Prazeres I e II, na Avenida A, n° 138 A, em Maranguape II; USF Marcelo Dias, na Avenida Procurador Pedro Jorge, SN, no Janga; e USF Nossa Senhora Aparecida, Na Rua Altinho, nº 60, no Janga.



Confira o cronograma completo clicando aqui.



SERVIÇO



Pontos de vacinação no Recife



Centro Médico Sen. José Ermírio de Moraes

Av. Dezessete de Agosto, 2388 - Casa Forte - segunda a domingo, exceto feriados - 8h às 18h

Shopping Recife - Segunda a Sábado - 09h00min às 19h00min e Domingo - 12h às 19h

Shopping Rio Mar - Segunda a Sábado - 09h às 19h e Domingo - 12h às 19h

Shopping Boa Vista - Segunda a Sábado - 09h às 19h e Domingo - 11h às 19h

Shopping Tacaruna - Segunda a Sábado - 09h às 19h e Domingo - 12h às 19h

Segunda a Sexta, exceto feriados - 08h às 16h - Vacinação infantil, adolescente e adulta - com agendamento

