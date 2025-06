Recife e Região Metropolitana registram pancadas de chuva desde o início da manhã desta terça (17)

A- A+

O Recife e Região Metropolitana (RMR) registram chuvas moderadas desde as primeiras horas desta terça-feira (17). Há pontos de alagamentos em algumas vias.



Segundo a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU), o cruzamento entre a av. Engenheiro Abdias de Carvalho e av. do Forte, no trecho da Chesf, está alagado, causando trânsito intenso no sentido cidade.

As pancadas já eram previstas pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), que emitiu um alerta na noite da segunda (16).

Segundo o comunicado, há indicação de precipitações nesta terça para a RMR e Zona da Mata Sul de Pernambuco, ao longo do dia.

As pancadas de chuva moderadas e pontualmente fortes são favorecidas por um canal de umidade, de acordo com a Apac.

"As pancadas moderadas deverão ocorrer a partir da madrugada, sendo que, na Mata Sul a qualquer hora do dia e na Região Metropolitana do Recife, na madrugada, início da manhã e noite", destacou a Agência.



O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também emitiu um aviso amarelo, de acumulado de chuva, para a RMR e Mata pernambucana, válido até as 10h desta terça.

Até as 7h, a cidade que mais choveu nas últimas 12 horas foi Goiana, na Mata Norte, com 23,46 milímetros, seguida de Olinda, na RMR, com 19,12 mm e o Recife, com 18,97 mm.



