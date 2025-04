Recife e RM: confira o que abre e o que fecha durante os feriados da Semana Santa e Tiradentes

A- A+

A Semana Santa, que relembra a morte e a ressurreição de Jesus Cristo — na sexta-feira (18) e no domingo (20), respectivamente —, além do feriado nacional de Tiradentes, na segunda-feira (21), irá provocar alterações no funcionamento do comércio, dos serviços e das repartições públicas.

No Centro do Recife e nos bairros da cidade, a abertura das lojas será opcional, conforme informado pela Câmara dos Diretores Lojistas. Já os shoppings centers da capital pernambucana e Região Metropolitana terão horários de funcionamento especiais.

Confira o que abre e o que fecha no Recife e Região Metropolitana durante a Semana Santa e feriado de Tiradentes:

Comércio do Centro de Recife e bairros

De acordo com a Câmara dos Diretores Lojistas do Recife, o comércio do Centro da cidade e de bairros funcionarão de maneira facultativa na sexta-feira (18) e na segunda-feira (21). No sábado (19), as lojas funcionarão normalmente, das 8h às 13h. A abertura e horário dos estabelecimentos ficará a critério de cada lojista.

Shoppings

Os shoppings centers da Capital e da RMR funcionarão todos os dias, porém cada um com seu horário especial.

Recife



Shopping Recife - das 12h às 21h (com exceção do sábado, que funcionará das 9h às 22h)



RioMar Recife - das 12h às 21h (com exceção do sábado, que funcionará das 9h às 21h)



Shopping Boa Vista

18 (sexta) - das 10h às 19h

19 (sábado) - das 9h às 21h

20 (domingo) - das 11h às 19h

21 (segunda) - das 10h às 19h

Shopping Tacaruna - das 12h às 21h (com exceção do sábado, que funcionará das 9h às 22h)

Plaza Shopping - das 12h às 21h (com exceção do sábado, que funcionará das 9h às 22h)

Shopping ETC - das 12h às 18h ( (com exceção do sábado, que funcionará das 9h às 21h)

Shopping de Afogados

18 (sexta) - das 9h às 18h

19 (sábado) - das 9h às 19h

20 (domingo) e 21 (segunda) - fechado

Olinda

Shopping Patteo Olinda - das 12h às 21h (com exceção do sábado, que funcionará das 9h às 22h)

Paulista

Paulista North Way Shopping - das 12h às 21h (com exceção do sábado, que funcionará das 9h às 22h)

Camaragibe

Camará Shopping - das 12h às 21h (com exceção do sábado, que funcionará das 10h às 22h)

Jaboatão dos Guararapes

Shopping Guararapes - das 12h às 21h (com exceção do sábado e da segunda, que funcionará das 9h às 22h)

Cabo de Santo Agostinho

Shopping Costa Dourada - das 12h às 20h (com exceção do sábado e da segunda, que funcionará das 9h às 22h)

Igarassu

Shopping Igarassu - das 12h às 20h (com exceção do sábado, que funcionará das 9h às 21h)

Moreno

Recife Outlet - das 9h às 21h

Repartições estaduais

De acordo com o Governo de Pernambuco, a quinta-feira (17), véspera do feriado da Paixão de Cristo, é considerada ponto facultativo nas repartições públicas e entidades da administração direta e indireta do estado, com exceção dos serviços essenciais.

Prefeitura do Recife

A capital pernambucana está com atrações de lazer para o feriado da Semana Santa. A 27ª edição da Paixão de Cristo do Recife, realizada pela Associação dos Produtores de Artes Cênicas de Pernambuco (Apacepe), acontece de Sexta da Paixão (18) ao Dia de Tiradentes (21), no Marco Zero. Todas as sessões se iniciam às 18h, e o acesso é gratuito.

Também com acesso gratuito, a Paixão de Cristo de Casa Amarela chega à sua 23ª edição, no Sítio Trindade, desta quinta (17) da sábado (19), às 20h.

A exposição "É gente! Carnaval do Recife" também estará disponível no Paço do Frevo, com exibição de 35 obras. O local funciona das 10h às 17h, na quinta (17) e na sexta (18), e das 11h às 18h, no sábado (19) e no domingo (20). O ingresso custa R$ 5.

Na segunda (21), todos os espaços culturais da cidade estarão fechados.

O Museu da Cidade, no Forte das Cinco Pontas, também estará de portas abertas na quinta (17), das 10h às 17h, no sábado e no domingo (19 e 20), das 10h às 16h, com acesso gratuito.

O Parque das Esculturas, no molhe diante do Porto do Recife, estará funcionando em horário especial: quinta (17), fechado; sexta (18), das 10h às 17h; sábado (19), das 10h às 17h; domingo (20), das 10h às 17h; segunda (21), fechado. A partir da terça-feira (22), volta o funcionamento normal.



Em função do feriado, alguns serviços municipais não estarão disponíveis e/ou terão horário de funcionamento alterado, a exemplo dos oferecidos no edifício-sede da Prefeitura, que estará fechado entre os dias 17 e 21 de abril.

As unidades da Academia Recife estarão fechadas durante o feriado, entre quinta e domingo. O Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães (Geraldão) também não terá atividades para o público geral.

Os serviços oferecidos na sede da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) de atendimento às pessoas idosas, gestantes e com deficiência, aos taxistas e aos usuários que desejam recorrer das multas serão suspensos a partir da quinta (17) até à segunda-feira (21).

Já os serviços de monitoramento de tráfego e de fiscalização prestados pelos agentes de trânsito funcionarão normalmente durante o feriado, assim como o teleatendimento 24h, no qual o cidadão pode acionar a CTTU gratuitamente através do 0800.081.1078.

O Jardim Botânico do Recife estará fechado de quinta (17) a segunda (21), voltando às atividades na terça-feira (22).



A Ciclofaixa de Turismo e Lazer funcionará normalmente no domingo (20) e na segunda-feira (21), das 7h às 16h.

Saúde

O expediente no Hospital Veterinário do Recife (HVR) funciona em horário diferenciado. Na quinta (17), sexta (18) e segunda (21), das 7h às 13h, com plantão para urgências e emergências.



As seguintes unidades funcionarão 24h durante todo o feriado: Policlínicas Agamenon Magalhães (Afogados) e Amaury Coutinho (Campina do Barreto); Policlínicas e Maternidades Professor Barros Lima (Casa Amarela), Professor Bandeira Filho (Afogados) e Professor Arnaldo Marques (Ibura); além dos hospitais pediátricos Maria Cravo Gama (Areias) e Helena Moura (Tamarineira).

O Hospital da Mulher do Recife (HMR), no Curado, estará aberto para partos de risco habitual e de alto risco, emergências ginecológicas e obstétricas.

O Centro de Atenção à Pessoa Vítima de Violência Sony Santos, anexo ao HMR, também seguirá com atendimento multiprofissional a mulheres cis e trans, e homens trans com útero vítimas de violência.

O Centro de Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses (CVA) terá plantão para emergências com animais que ofereçam risco à saúde pública, das 8h às 17h, pelo telefone (81) 3355-7712.

A vacinação contra a Covid-19 e a atualização do calendário vacinal seguirão nos Centros de Vacinação dos shoppings Recife, RioMar e Boa Vista, nos horários de funcionamento dos estabelecimentos.



Os Restaurantes Populares Josué de Castro e Naíde Teodósio funcionarão normalmente, assim como a rede de acolhimento institucional. A Cozinha Comunitária de Gurupé abrirá até quarta (17). O Banco de Alimentos e o Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional (Cresan) atenderão até terça (16).

CRAS, CREAS, Central de Cadastro Único, Centro POP e o Serviço Especializado em Abordagem Social de Rua (SEAS) retornam na terça-feira (22).



Os seis Centros Comunitários da Paz (COMPAZ) e as nove bibliotecas da Rede de Bibliotecas pela Paz estarão fechados de quinta (17) a segunda (21).



O projeto Praia sem Barreiras estará suspenso na quinta-feira (17), mas funcionará normalmente entre os dias 18 e 21, das 8h às 13h, na Praia de Boa Viagem.

O Centro de Referência em Direitos Humanos Margarida Alves e o Centro de Referência em Cidadania LGBTI+ estarão fechados entre os dias 17 e 21.

Durante o feriado, estarão funcionando os seguintes serviços da Secretaria da Mulher:

Centro de Referência Clarice Lispector (Rua Dr. Silva Ferreira, 122 – Santo Amaro): 24h por dia, todos os dias da semana.

Serviço Especializado Regionalizado (SER) Clarice Lispector (Av. Recife, 700 – Areias): das 7h às 19h, todos os dias.



As feiras livres e mercados públicos abrem das 6h às 18h na quinta (17) e no sábado (19), e das 6h às 13h na sexta (18), domingo (20) e segunda (21).

O Procon Recife, a Procuradoria Geral do Recife e a Ouvidoria Geral do Recife não terão atendimento presencial nos dias 17, 18 e 21. O atendimento segue pelos canais digitais.

Compesa

A lojas de atendimento da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) estarão fechadas entre os dias 17 e 21 de abril.

Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes

A Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes decretou ponto facultativo na quinta-feira (17), nas repartições públicas e órgãos da administração direta e indireta, com exceção dos serviços considerados essenciais.

Os mercados públicos irão funcionar na quinta (17) e na sexta-feira Santa (18), das 6h às 18h. No sábado (19) e no domingo de Páscoa (20), das 6h às 12h.



Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho

Na quinta-feira (17) também será ponto facultativo no Cabo de Santo Agostinho. Na segunda-feira (21), também não haverá expediente nos órgãos da Administração Direta e Indireta municipal.

O comércio ficará fechado na sexta-feira (18) e na segunda (21), com exceção dos estabelecimentos autorizados a funcionar. O Mercadão Público do Cabo terá funcionamento normal, com exceção da segunda (21), que funcionará das 8h às 14h.

Prefeitura de Olinda

Os serviços de saúde da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da PE-15; do Serviço de Pronto Atendimento de Peixinhos (SPA); e do Hospital do Tricentenário, em Bairro Novo, funcionarão em regime de plantão 24h.

Os mercados e feiras livres de Olinda funcionarão em horários especiais: das 6h às 19h na quinta; das 6h às 12h na sexta, das 6h às 17h no sábado e das 6h às 12h no domingo. Na segunda-feira será fechado.

A coleta de lixo funcionará normalmente na quinta-feira, no sábado e na segunda-feira. Já na Sexta-Feira Santa e no Domingo de Páscoa, será normal nas áreas do Sítio Histórico e na orla da cidade, com o efetivo reduzido em esquema de plantão nos bairros da cidade.

TJPE

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) vai funcionar em regime de plantão a partir da quinta-feira (17), seguindo até a segunda-feira (21). Durante o período, as unidades judiciárias do TJPE vão prestar atendimento remoto voltado apenas para as demandas de urgência de 1° e 2° Graus de caráter cível e criminal. O horário de funcionamento do plantão será das 13h às 17h.

Espaço Ciência

O museu estará aberto ao público de 17 a 20 de abril, com acesso gratuito e atividades para todas as idades. O local funcionará na quinta e sexta-feira, das 8h às 12h e 13h às 17h, e no sábado e domingo, das 13h às 17h



