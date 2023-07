A- A+

MOBILIDADE Recife e RMR: Paulo Câmara diz que Banco do Nordeste pode ajudar "recuperação" do metrô Presidente do Sindmetro disse que valor de um bilhão e meio é suficiente para recuperação do transporte

Ex-governador de Pernambuco e atual presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara se colocou à disposição para ajudar na “recuperação” do metrô do Recife e Região Metropolitana.

Ele externou isso durante uma reunião com representantes do Fórum Permanente em Defesa do Metrô do Recife, na manhã desta segunda-feira (31).

Na ocasião, onde foi feita a entrega do ofício “Metrô nos trilhos é atendendo à população”, o presidente do Sindicato dos Metroviários de Pernambuco (Sindmetro-PE), Luiz Soares, ressaltou o sucateamento no dia a dia do transporte e projetou um valor capaz de melhorar o cenário aos usuários.

“Com um bilhão e meio a gente recupera o sistema e coloca para funcionar ‘a todo vapor’. Compra algumas composições, recupera as estações, linhas e rede aérea, além de subestações, e coloca para funcionar com toda a força possível”, projetou com otimismo.

Paulo Câmara opinou sobre o tema e reafirmou a disponibilidade da instituição que preside para um auxílio financeiro, caso solicitado. Ele também se posicionou a favor da retirada do metrô do Programa Nacional de Desestatização (PND).

“Torço muito para que haja um desfecho positivo, e que o Banco do Nordeste possa ajudar neste processo. Eu acho que o melhor caminho nesse momento é recuperar o que tem, urgente. O Banco do Nordeste está à disposição. É uma decisão do governo mas, se for consultado, defenderá a recuperação do sistema pelo Governo Federal. O Banco do Nordeste está à disposição, inclusive, para participar de qualquer equação financeira no tocante à infraestrutura”, assegurou Paulo Câmara.

