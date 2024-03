A- A+

Boa Viagem Recife é sede da 1ª edição da Parada do Orgulho PCD Pernambuco; evento acontece neste sábado (30) Concentração acontece no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, a partir das 12h

Com o objetivo de promover a luta do movimento das pessoas com deficiência pela equidade de direitos, acessibilidade e construção de políticas públicas efetivas, a ONG Vale PCD e o coletivo Quilombo PCD promovem neste sábado (30) a primeira edição da Parada do Orgulho PCD Pernambuco. A concentração do evento terá início às 12h no Parque Dona Lindu, no bairro de Boa Viagem, Zona Sul do Recife.

De acordo com os organizadores, a iniciativa foi criada para reunir toda a comunidade com deficiência e a população pernambucana em torno de uma programação artística. Entre as atrações confirmadas no evento estão: Thiago Vinicius, Nina Poisan, Julia Piccolomini, Nina Souza e Wanderley Montanholi.

“Nosso objetivo é tirar as pessoas com deficiência de casa e levar para um lugar de lazer e se ver enquanto comunidade e pessoas que tem orgulho de ser quem é”, pontua a fundadora do Vale PCD, ONG pela visibilidade e a inclusão das pessoas com deficiência LGBTQIAPN+, Priscila Siqueira.

A primeira edição nacional da Parada PCD aconteceu em setembro de 2023, em São Paulo. No Nordeste, o movimento chegou à Bahia e, agora, acontecerá em Pernambuco. Com entrada gratuita, a iniciativa foi construída para ser acessível a todas as pessoas.



“O foco no Nordeste é extremamente importante, por aqui pouco se fala em diversidade e pessoas com deficiência. Não temos locais acessíveis, visibilidade e apoio que precisamos para ter dignidade”, pontua Priscila Siqueira.

Para Weverton Fonseca, psicólogo e fundador do Quilombo PCD, a parceria entre as organizações fortalece o movimento e o debate. Para ele, a deficiência é uma das características dos indivíduos, mas não é a única, e por isso outras identidades sociais também devem vir à tona no debate.

“Vamos trazer reinvindicações, conversas e diálogos nesses dias de eventos, porque o nosso objetivo é conseguir valorizar todas as pessoas com deficiência, independente de suas interseccionalidades. A participação dos movimentos sociais é importante para que nossos objetivos cheguem cada vez mais longe e para que a gente consiga elaborar propostas e projetos que vão beneficiar toda a comunidade com deficiência”, afirma.

SERVIÇO

1ª Parada PcD de Pernambuco

Local: Parque Dona Lindu, Av. Boa Viagem

Data: 30 de março

Horário: Concentração às 12h

Realização: ONG Vale PCD e Coletivo Quilombo PCD

