Recife é sede de seminário nacional de saneamento; evento acontece nesta quarta-feira (27)

Com o objetivo de discutir os principais temas relacionados ao saneamento no país, o Instituto Brasileiro Pró-Cidadania realiza a partir desta quarta-feira (27), o Seminário Nacional “Saneamento & Desenvolvimento Sustentável”. O evento, que conta com dois dias de programação, acontecerá no Mar Hotel, em Boa Viagem, zona sul do Recife.

O seminário deverá reunir especialistas que compartilharão experiências sobre os modelos de gestão capazes de garantir a universalização do acesso à água tratada, sistema de esgoto e limpeza urbana. No Brasil, essa é uma demanda de 30 milhões de pessoas.

Esse número estará no centro das discussões que contarão com a participação de profissionais de infraestrutura, lideranças de empresas de saneamento, gestores municipais, parlamentares, membros de órgãos de controle e representantes do terceiro setor.

A programação inclui ainda temas como o prazo para o cumprimento de metas estipuladas pelo Marco Legal, sancionado em 2020; execução dos contratos de PPPs e concessões; estratégias para a universalização dos serviços em diferentes regiões do país, além da cadeia de financiamento e de estruturação de projetos para viabilização de investimentos.

Entre os participantes confirmados estão: Márcia Conrado, presidente da AMUPE e prefeita de Serra Talhada; os deputados federais Fernando Monteiro e Pedro Campos; Danilo Cabral, superintendente da Sudene; Paulo Câmara; presidente do BNB; Ranilson Ramos; presidente do TCE, além de presidentes de diversas concessionárias e das principais associações de setor.

“O empoderamento dos municípios e da sociedade civil na questão do saneamento pode ajudar a tirar os projetos do papel e se transformar em melhorias efetivas no abastecimento de água e na coleta e tratamento de esgotos” afirma Roberto Tavares, que integra a parte técnica do seminário.



