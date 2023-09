Recife é sede do seminário ConheCER, evento internacional de educação empreendedora

A- A+

Com o tema “Educação Empreendedora: Um caminho para transformar futuros”, a 6ª edição do Seminário Internacional de Educação Empreendedora (ConheCER) acontece entre os dias 5 e 6 de setembro no Recife.

Incluindo painéis, palestras, talks e oficinas, o evento, que é promovido pelo Polo CER SEBRAE de Educação Empreendedora, será realizado no Shopping RioMar e trará reflexões sobre novos modelos de aprendizagem.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas por meio do link: https://www.sympla.com.br/evento/seminario-conhecer/2111531.

O seminário é direcionado a educadores, gestores escolares, pesquisadores e estudiosos da área da educação empreendedora que desejam ampliar seus conhecimentos.

David Pitschmann é um dos destaques da programação | Foto: Divulgação

Entre os destaques da programação está a palestra do austríaco David Pitschmann, líder da área de Marketing e Comunicação do Lakeside Park, uma das maiores instituições de pesquisa científica da Europa.

Também estarão presentes o escritor, ambientalista e conferencista indígena Kaká Werá, a jornalista mineira Tábata Poline e a curadora e coordenadora do Movimento Led, Letícia Castro.

Segundo a gestora Estadual de Educação Empreendedora do Sebrae/PE, Cláudia Azevedo, o ConheCER é uma grande oportunidade de atualizar conhecimentos e ter contato com o que há de mais inovador na educação empreendedora do Brasil e do mundo.

“É um momento único para inspirar os professores que ajudam a transformar o futuro”.

O segundo dia do evento será dedicado às oficinas, que ocorrem de forma simultânea pela manhã e à tarde. A programação inclui a oficina “Educação em Transformação – Tendências e Cenários”, “Desafios para inovar na sala de aula”, “Ecossistema de Educação Empreendedora” e “Cinema & Educação – Experiências indutoras de educação audiovisual para educadores e estudantes”.

