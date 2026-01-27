A- A+

RECONHECIMENTO Recife é selecionado para integrar coalizão internacional de cidades com Inteligência Artificial Cidade está entre os 10 municípios brasileiros escolhidos para integrar rede latino-americana

A Prefeitura do Recife foi oficialmente selecionada para integrar a Coalizão de Cidades com Inteligência Artificial no Brasil, iniciativa que coloca a capital pernambucana entre os municípios brasileiros mais inovadores na adoção de tecnologias digitais e soluções baseadas em dados voltadas ao interesse público.

Na prática, a participação na rede amplia o acesso da cidade a investimentos a fundo perdido do BID Lab, laboratório de inovação do Banco Interamericano de Desenvolvimento, destinado a apoiar startups que desenvolvem soluções para desafios concretos das cidades participantes.

A escolha do Recife ocorreu após uma chamada pública nacional, que recebeu candidaturas de todas as regiões do país, das quais apenas 10 cidades foram selecionadas, com base em critérios como comprometimento institucional, capacidade de implementação e potencial de impacto social.

O resultado reconhece o avanço consistente da gestão municipal na agenda de inovação, transformação digital e uso responsável da inteligência artificial.

Para o secretário de Transformação Digital, Ciência e Tecnologia do Recife, Rafael Cunha, a seleção representa um avanço concreto na capacidade do município de transformar inovação em resultados práticos para a população.

“Integrar essa coalizão significa transformar inovação em entrega concreta para a cidade. A partir dessa rede, o Recife passa a ter acesso a investimentos internacionais e a um ecossistema de startups capazes de desenvolver soluções para desafios reais da gestão pública. É uma agenda que conecta tecnologia, dados e financiamento para melhorar serviços, ganhar eficiência e gerar impacto direto na vida das pessoas”, destacou.

Rede estratégica

Ao integrar a coalizão, Recife passa a fazer parte de uma rede estratégica de referência na América Latina, conectando gestores públicos brasileiros a experiências e práticas inovadoras desenvolvidas em países como Argentina, Colômbia e Uruguai.

Ao longo de 2026, a cidade terá acesso a espaços de aprendizagem colaborativa, capacitações técnicas especializadas, apoio técnico para políticas públicas baseadas em dados e tecnologia, além de articulação com ecossistemas GovTech e parceiros estratégicos.

A iniciativa faz parte do GovTech Connect, programa regional impulsionado pelo BID Lab e executado pela Red de Innovación Local (RIL). O objetivo é fortalecer a colaboração público-privada e acelerar a adoção de soluções tecnológicas emergentes nos governos locais da América Latina, conectando desafios públicos a soluções inovadoras desenvolvidas pelo ecossistema empreendedor.

Fundada na Argentina, a RIL é uma rede latino-americana que atua na conexão, aceleração e inspiração de gestores públicos envolvidos na solução de desafios urbanos e sociais. Atualmente, a organização articula centenas de governos locais e mais de 10 mil servidores públicos em mais de 30 países.

Com informações da assessoria

