ESTRUTURA COMPROMETIDA Edifício da década de 1950, no bairro da Boa Vista, começará a ser demolido nesta terça-feira (6) Prefeitura do Recife anunciou a demolição do Edifício 13 de Maio, na área central do Recife, nesta segunda-feira (5)

O antigo Edifício 13 de Maio, localizado no bairro da Boa Vista, na área central do Recife, começará a ser demolido nesta terça-feira (6).



A informação foi divulgada nesta segunda (5), pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Ordem Pública e Segurança (Seops).

Imóvel está com estrutura comprometida | Foto: Google Street View/Reprodução

Abandonado, o imóvel número 515, construção da década de 1950, está situado na Rua da União e, há anos, é alvo de pedidos de demolição por parte de antigos moradores e de residentes, devido à estrutura comprometida.



Depois de seis anos de batalha judicial, a Prefeitura do Recife confirmou a demolição do Edifício 13 de Maio em abril de 2024. Naquele ano, a auditoria realizada pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) apontou para o alto risco de desabamento pelas estruturas deterioradas e ferragens oxidadas.

O processo de demolição está previsto para iniciar às 9h e contará com a presença de representantes da Secretaria Executiva de Controle Urbano e Secretaria Executiva de Defesa Civil, além da empresa responsável pelo serviço, cujo nome não foi divulgado.

