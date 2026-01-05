Seg, 05 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda05/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
ESTRUTURA COMPROMETIDA

Edifício da década de 1950, no bairro da Boa Vista, começará a ser demolido nesta terça-feira (6)

Prefeitura do Recife anunciou a demolição do Edifício 13 de Maio, na área central do Recife, nesta segunda-feira (5)

Reportar Erro
Imóvel número 515 está situado na Rua da UniãoImóvel número 515 está situado na Rua da União - Foto: Google Street View/Reprodução

O antigo Edifício 13 de Maio, localizado no bairro da Boa Vista, na área central do Recife, começará a ser demolido nesta terça-feira (6).

A informação foi divulgada nesta segunda (5), pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Ordem Pública e Segurança (Seops). 

Imóvel número 515 está situado na Rua da UniãoImóvel está com estrutura comprometida | Foto: Google Street View/Reprodução

Abandonado, o imóvel número 515, construção da década de 1950, está situado na Rua da União e, há anos, é alvo de pedidos de demolição por parte de antigos moradores e de residentes, devido à estrutura comprometida.

Depois de seis anos de batalha judicial, a Prefeitura do Recife confirmou a demolição do Edifício 13 de Maio em abril de 2024. Naquele ano, a auditoria realizada pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) apontou para o alto risco de desabamento pelas estruturas deterioradas e ferragens oxidadas. 

Leia também

• Prefeitura do Recife nomeia 173 concursados para reforçar Saúde e Assistência Social

• Médico agredido em casa no Recife teme pela vida com agressor em liberdade: "A gente está à mercê"

• Queima da Lapinha: entenda o rito que encerra ciclo natalino; Recife e Olinda têm programação

O processo de demolição está previsto para iniciar às 9h e contará com a presença de representantes da Secretaria Executiva de Controle Urbano e Secretaria Executiva de Defesa Civil, além da empresa responsável pelo serviço, cujo nome não foi divulgado.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter