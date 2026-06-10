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SÃO JOÃO Recife elege Rainha e Rei do Milho 60+ de 2026; concurso reuniu 28 candidatos Maria das Dores, do Grupo 50+ Santos Dumont, e Ivan Ribeiro, do Grupo Vitalidade do Sesc de Casa Amarela, foram os vencedores

O 2º Concurso do Rei e Rainha do Milho 60+ foi realizado, na manhã da última terça-feira (9), no Círculo Militar do Recife. Os novos coroados são Maria das Dores, de 92 anos, a mais velha entre as candidatas, do Grupo 50+ Santos Dumont, e Ivan Ribeiro, de 70 anos, do Grupo Vitalidade do Sesc de Casa Amarela.

Os dois vão se apresentar no São João 60+, que ocorrerá no Classic Hall, a partir das 14h do dia 22 de junho. Além disso, cada um dos vencedores recebeu um prêmio de R$ 2 mil.

"O Concurso do Rei e Rainha do Milho 60+ é uma forma de reconhecer o protagonismo das pessoas idosas e valorizar a participação delas nas manifestações culturais da nossa cidade. Mais do que uma competição, este é um momento de convivência, autoestima, alegria e celebração da vida, mostrando que o envelhecimento pode ser vivido com autonomia, vitalidade e muita participação social", afirmou o Secretário de Direitos Humanos e Juventude do Recife, Marco Aurélio Filho.

Promovido pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Juventude, o evento começou com ritmos juninos embalados por Os Coroas do Forró e Os Arretados do Forró.

O concurso voltado aos idosos foi promovido pela prefeitura do Recife, reunindo 28 candidatos, 17 mulheres e 11 homens, que disputaram a coroa. Foto: Wagner Ramos / PCR

O concurso voltado aos idosos foi promovido pela prefeitura do Recife, reunindo 28 candidatos, 17 mulheres e 11 homens, que disputaram a coroa. Foto: Wagner Ramos / PCR

O concurso voltado aos idosos foi promovido pela prefeitura do Recife, reunindo 28 candidatos, 17 mulheres e 11 homens, que disputaram a coroa. Foto: Wagner Ramos / PCR

O concurso voltado aos idosos foi promovido pela prefeitura do Recife, reunindo 28 candidatos, 17 mulheres e 11 homens, que disputaram a coroa. Foto: Wagner Ramos / PCR

O concurso voltado aos idosos foi promovido pela prefeitura do Recife, reunindo 28 candidatos, 17 mulheres e 11 homens, que disputaram a coroa. Foto: Wagner Ramos / PCR

O concurso voltado aos idosos foi promovido pela prefeitura do Recife, reunindo 28 candidatos, 17 mulheres e 11 homens, que disputaram a coroa. Foto: Wagner Ramos / PCR

O concurso voltado aos idosos foi promovido pela prefeitura do Recife, reunindo 28 candidatos, 17 mulheres e 11 homens, que disputaram a coroa. Foto: Wagner Ramos / PCR



Em seguida, cada uma das 17 candidatas e dos 11 candidatos subiu à passarela para apresentar sua desenvoltura, elegância e paixão pelas tradições juninas. Para a rainha Maria das Dores, o resultado foi uma grande e bela surpresa, pois haviam outras concorrentes muito fortes na disputa.

“Estou muito alegre com este título. No ano passado, eu participei, mas não deu certo. Agora estou aqui. Sou muito feliz com 92 anos de idade e quero chegar aos 100 anos com essa vitalidade que Deus me deu. Eu não sinto dores em lugar nenhum, tenho saúde e cuido da minha vida e da minha família”, comentou a nova coroada.

Do mesmo modo, o rei Ivan Ribeiro agradeceu o título e aproveitou para fazer um alerta para quem vai celebrar os santos de junho.

“Estou muito orgulhoso em ter sido eleito o Rei do Milho 60+ do Recife 2026. Espero que todos tenham um São João maravilhoso e que aproveitem bastante, com saúde e sem violência. Vamos fazer só o bem nesse São João, evitando os balões, ficando apenas com os balões decorativos”, disse ele.

Avaliação e classificação

A comissão julgadora avaliou a postura e a elegância de cada participante na passarela, a desenvoltura (alegria, simpatia, entusiasmo e carisma) e a exibição do forró.

A equipe é integrada pelo júri Anna Karla, representante do Ministério dos Direitos Humanos; Cinthya Leite, jornalista do Jornal do Commercio e especialista em saúde e envelhecimento saudável; Cristiana de Lima Santos, representante do Clube Carnavalesco Abanadores do Arruda; a cantora Fabiana Pimentinha do Nordeste; e José Maria Silva, membro da Coordenação Colegiada do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa do Recife (COMDIR) e representante da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

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