Recife elege rei e rainha do Carnaval 2024 e premia passistas em diversas categorias

O Carnaval do Recife 2024 já tem um rei e uma rainha escolhidos pelo público. As majestades da folia deste ano são Wanderley Aires, de 32 anos, e Thayane Gomes, de 25, escolhidos entre 30 candidatos finalistas.



Eles performaram frevo ao som da Orquestra Popular do Recife, com a regência do maestro Formiga, durante competição realizada no Pátio de São Pedro, na área central da capital, no último sábado (27).

Cada um recebe o prêmio de R$ 30 mil. O rei e a rainha vão cumprir um extenso calendário durante os festejos de Momo, por toda a cidade.



Consagrada rainha, Thayane Gomes é nutricionista e participou da disputa pela primeira vez. "Estou extremamente feliz. Este será o melhor o Carnaval do mundo”, afirmou.



Já o rei Wanderley Aires é dançarino, coreógrafo e professor, e já havia concorrido à coroa outras seis vezes até realizar o sonho de sentar no trono da festa recifense. “Será um Carnaval sem igual”, destacou.

A iniciativa é uma realização da Prefeitura do Recife, que também realizou o Concurso de Passistas, distribuindo R$ 26.640 em prêmios.



Ao som da Orquestra Botelho Frevo e Folia, mais de 40 candidatos, de diversos estilos e faixas etárias, se apresentaram.

Nas categorias Passista de Rua feminino e masculino, as premiações foram no valor R$ 2,7 mil. Na categoria Passista Adulto (feminino e masculino), os primeiros e segundos colocados receberam R$ 2,7 mil e R$ 1,8 mil, respectivamente.



Os prêmios para as categorias Passista Juvenil I e II (masculino e feminino) foram de R$ 1,8 mil e R$ 1,2 mil. Os passistas das categorias Mirim feminino e masculino não recebem premiação em dinheiro, sendo premiados com medalhas.



Confira a lista dos vencedores do Concurso de Passistas:

Passista Juvenil I Masculino (12 a 14 anos)

Campeão: Pedro Miguel

Vice-campeão: Daniel Joaquim



Passista Juvenil I Feminino (12 a 14 anos)

Campeã: Letícia Gabrielle

Vice-campeã: Luma Maria da Silva



Passista Juvenil II Masculino (15 a 17 anos)

Campeão: Flávio Daniel

Vice-campeão: Flávio Mateus



Passista Juvenil II Feminino (15 a 17 anos)

Campeã: Nahyara Ferreira Sales

Vice-campeã: Júlia Mayara



Passista de Rua Masculino (a partir dos 18 anos)

Campeão: Gerinaldo José

Passista de Rua Feminino (a partir dos 18 anos)

Campeã: Gabriele Giovanna Lima



Passista Adulto Feminino (a partir dos 18 anos)

Campeã: Thainá Caroline

Vice-campeã: Janaína Souza de Oliveira



Passista Adulto Masculino (a partir dos 18 anos)

Campeão: Eliseu Nascimento

Vice-campeã: Fabrício Fábio

