A- A+

DOMINGOU! 'Recife em Movimento' oferece serviços gratuitos para quem deseja uma vida saudável Evento aconteceu na altura do 2º Jardim de Boa Viagem, na Zona Sul da cidade

A oferta de diversas opções de serviços gratuitos marcaram este domingo (27), na altura do 2º Jardim da praia de Boa Viagem, na Zona Sul da capital pernambucana. É o evento ‘Recife em Movimento’, da Prefeitura.

Até às 11h30, foram ofertados, de forma gratuita, diferentes modos de atividades físicas e serviços de saúde para todas as idades, chamando a atenção da população para adesão a hábitos saudáveis de vida.

Essa iniciativa foi alusiva ao Dia Mundial da Atividade Física e ao Dia Mundial da Saúde, celebrados nos dias 6 e 7 de abril, respectivamente.

Música ao vivo

Às 9h30, foi hora de um momento cultural pra lá de especial com a cantora Nena Queiroga. Subindo no palco, ela cantou sucessos conhecidos da cena local.

Ofertas

Enquanto a música rolava, mil pessoas tiveram aulas de pilates, auriculoterapia, musculação, crossfit, dominó e vôlei de areia, além de outros serviços de saúde, como aferição de pressão arterial, vacinação, orientações sobre alimentação saudável e distribuição de insumos de prevenção das infecções sexualmente transmissíveis (IST’s).

A dona de casa Maria Verônica, de 58 anos, saiu da cidade vizinha, Olinda, para aproveitar aulas de dança. Ela caiu no passo de músicas conhecidas, como ‘Morango do Nordeste’, do grupo Karametade, e até mesmo ‘Halo’, de Beyoncé.

“Eu estou adorando e me divertindo de forma saudável. Estou dançando e fazendo exercícios. Aqui, só hoje, já aferi a pressão e a glicose, já passei pelo nutricionista. Foi tudo de bom. Está tudo normal, graças a Deus”, disse ela.

Segundo a gerente esportiva Marianne Andrade, que trabalhou na organização do evento, as expectativas foram superadas, na iniciativa, que deve se repetir outras vezes.

Na foto, Marianne Andrade. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

“Nada melhor do que comemorar a saúde com atividades físicas, que previnem de doenças futuras. Agora, estamos na dança, mas já tivemos step e spinning, além de muitos outros serviços. Tudo em prol da saúde. Pensamos que ia ter menos pessoas, mas nos surpreendemos. Todos se movendo em todas as estações”, frisou ela.

'Recife em Movimento' oferece serviços gratuitos para quem deseja uma vida saudável. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

'Recife em Movimento' oferece serviços gratuitos para quem deseja uma vida saudável. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

'Recife em Movimento' oferece serviços gratuitos para quem deseja uma vida saudável. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

'Recife em Movimento' oferece serviços gratuitos para quem deseja uma vida saudável. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

'Recife em Movimento' oferece serviços gratuitos para quem deseja uma vida saudável. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Veja também