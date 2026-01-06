A- A+

TRADIÇÃO Recife encerra ciclo natalino com tradicional Queima da Lapinha no Pátio de São Pedro Evento marca o encerramento do ciclo natalino e renova as esperanças para o ano novo, abrindo as celebrações do Carnaval

Marcando a renovação para o novo ano que acaba de começar e o fim do ciclo natalino, a tradicional Queima da Lapinha aconteceu na tarde desta terça-feira (6), no Pátio de São Pedro, centro do Recife.

A programação, realizada pela Prefeitura do Recife e Secretaria de Cultura, reuniu 15 pastoris e três bandinhas natalinas, além do Bloco da Saudade e do grupo Inclusão Cia de Dança, para consagrar ao fogo do sagrado da cultura popular as esperanças recifenses para 2026, abrindo alas para o Carnaval.

Neste ano, o pastoril homenageado é o Pastoril menino Jesus da Vovó Bibia, fundado em 1986, pela artista popular Severina Araújo Brito, a vovó Bibia. Coordenado por Aparecida Brito, a agremiação é composta por 18 integrantes.

O cortejo que conduziu a Lapinha teve concentração na Rua Nova, centro do Recife, às 16h e seguiu em direção ao Pátio de São Pedro. Além da queima da Lapinha, o público presente também acompanhou as típicas apresentações de pastoris locais.















A celebração mescla ritos da Igreja Católica com manifestações culturais tipicamente pernambucanas. A tradição tem seu simbolismo relacionado à manjedoura onde nasceu o Menino Jesus e ao dia em que ele foi visitado pelos três reis magos.

Feita de folhagens secas e incensos, a Lapinha é queimada para consagrar ao fogo esperanças e desejos para o ano que se inicia. Antes da queima, o público escreveu pedidos em pequenos pedacinhos de papel, que foram colocados na Lapinha e consagrados ao fogo que representa os desejos de futuro do começo de todo ano.

