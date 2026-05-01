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CHUVAS EM PERNAMBUCO Recife entra em alerta máximo de chuvas; bairros ultrapassam volumes de 150 mm nas últimas 12 horas Várias vias da capital registraram alagamentos

O Recife entrou em estágio de alerta máximo às 13h desta sexta-feira (1º) com a continuidade das fortes chuvas que atingem a capital. O aviso foi emitido pelo Centro de Operações do Recife (COP), e é uma atualização mais grave do estado de alerta emitido mais cedo, às 10h.

"Reforçamos a necessidade de manter os cuidados e ficar em local seguro. Caso não seja possível, a orientação é buscar o abrigo mais próximo oferecido pela Prefeitura do Recife. Seguimos monitorando toda a cidade", afirmou o COP.

Várias vias da capital registraram alagamentos. Além disso, o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) confirmou o resgate de 28 pessoas ilhadas no bairro de Cajueiro, Zona Norte da cidade. Todas estão ilesas.

O COP informou ainda que o estágio pode ser atualizado a qualquer momento, "de acordo com as condições do tempo e o número de ocorrências na cidade". Por volta das 11h, a capital pernambucana também recebeu um alerta da Defesa Civil de deslizamento em áreas de morro.

Nas últimas 12 horas, segundo o Painel de Monitoramento da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), os bairros de Nova Descoberta e Guabiraba, na Zona Norte, atingiram volumes de 162,89 mm e 158,54 mm, respectivamente. Os dados foram acessados às 13h17.





Recife, assim como toda a Região Metropolitana , Mata Norte e Mata Sul também está em alerta vermelho de chuvas válido até este sábado (2). A agência emitiu, ainda, um aviso de possibilidade de inundação do rio Capibaribe Mirim, que corta a cidade, por conta das intensas precipitações.

Confira abaixo recomendações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) em caso de fortes chuvas:

Desligue aparelhos elétricos, quadro geral de energia.

Observe alteração nas encostas.

Permaneça em local abrigado.

Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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