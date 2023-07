Recife entra em estágio de alerta com chuvas moderadas; confira pontos de alagamento registrados

A- A+

Após o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) elevar para vermelho o alerta de chuvas na Região Metropolitana do Recife e Zona da Mata, a capital pernambucana entrou em estágio de alerta, com previsão de chuvas moderadas nas próximas 12h desta sexta-feira (7).

Dessa maneira, as condições climáticas no Recife já interferem na rotina dos habitantes. A cidade amanheceu com diversos pontos de alagamentos sendo registrados, o que fez com que o Tribunal Superior de Justiça de Pernambuco (TJPE) suspendeu as atividades presenciais na Central de Juizados Especiais, localizada no bairro da Imbiribeira, na Zona Sul da capital.

Dentre os principais pontos com alagamento registrados pelo Centro de Operações do Recife (COP), estão a Avenida Recife - via de acesso à Zona Sul da capital, para os bairros de Boa Viagem, Imbiribeira e Ibura, por exemplo -, além da avenida Agamenon Magualhães, na área central, e a Avenida Dr.José Rufino, zona oeste. Os trechos têm em comum o alto tráfego de veículos, já que cortam diversos pontos da cidade.

Além disso, o COP informa que a Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb) foi acionada duas vezes nesta sexta por quedas de árvore.

A orientação é de que população evite deslocamentos e fique em casa, exceto se houver risco de deslizamento, inundação ou desabamento. Nestas situações, é preciso procurar o abrigo mais próximo ou entrar em contato com a Defesa Civil, através do telefone 0800.081.3400.

Confira os pontos de alagemento registrados pelo COP no Recife nesta sexta (7):

Av. Recife

Av. Mal. Mascarenhas de Morais

Av. Boa Viagem

Av. Gov. Agamenon Magalhães - Pista Lateral

Av. Eng. Abdias de Carvalho

Av. Norte Miguel Arraes de Alencar

Av. Sul

Est. dos Remédios

Av. Dr. José Rufino

Av. Gov. Agamenon Magalhães - Pista Central

Av. Conselheiro Aguiar

Av. Gen. San Martin

Av. Antônio de Góes - Pista Norte

Av. Eng. Domingos Ferreira - Pista Oeste

R. Pe. Carapuceiro

Av. Eng. Domingos Ferreira - Pista Leste

BR-101 Rod. Gov. Mário Covas

Av. Eng. Domingos Ferreira



