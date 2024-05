Recife entra em estágio de atenção devido às chuvas e alerta para maré alta nas próximas horas

A- A+

O Recife entrou em "estágio de atenção" devido às chuvas registradas na madrugada e manhã desta quinta-feira (30). O alerta foi divulgado às 5h, pelo Centro de Operações da cidade (COP).

"Identificamos algumas ocorrências por causa das chuvas, como alagamentos. Dependendo de onde você esteja, sua rotina pode ser impactada. Nossas equipes estão trabalhando para reverter a situação", afirma o comunicado.

A Prefeitura do Recife também alerta para a combinação de chuva e maré alta, cujo pico de 2 metros de altura está previsto para ocorrer às 9h10, podendo causar pontos de alagamento em algumas áreas.

Por esse motivo, o COP orienta a população a evitar deslocamentos desnecessários nas próximas horas. Em caso de emergência, a Defesa Civil da capital pernambucana deve ser acionada pelo 0800.081.3400.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo, de "perigo potencial", para o Litoral e Zona da Mata de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí.

O comunicado é válido para a manhã desta quinta-feira e aponta possibilidade de chuvas de até 50 milímetros, e ventos fortes de até 60 km/h.

Saiba onde mais choveu

Até as 7h desta quinta, o maior acumulado de chuva em Pernambuco nas últimas 24 horas foi registrado no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana (RMR), com 43,09 mm.

A informação é do painel de monitoramento de chuvas em tempo real, da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).

Também figuram na lista das cidades onde mais choveu Barreiros, Tamandaré, Sirinhaém e Rio Formoso, na Mata Sul, com 40,3 mm, 33,25 mm, 31,72 mm e 31,69 mm, respectivamente.

Jaboatão dos Guararapes (30,4 mm), Paulista (27,61 mm), Recife (27,4 mm) e Igarassu (25,41mm) também registraram chuvas nas últimas 24 horas.

Pontos de alagamento

Segundo a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU), há pontos de alagamento na avenida Recife, na entrada do bairro do Ibura, na Zona Sul, e na av. Mal. Mascarenhas de Moraes, nos sentidos centro e subúrbio.

