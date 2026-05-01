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CHUVAS

Recife entra em estágio de atenção devido às fortes chuvas desta sexta (1º)

Nas últimas 24 horas, segundo o Painel de Monitoramento da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), o maior volume na capital foi de 78,43 mm

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Recife registra pontos de alagamento com fortes chuvas desta sexta-feira (1&ordm;)Recife registra pontos de alagamento com fortes chuvas desta sexta-feira (1º) - Foto: Vinícius Lins/Folha de Pernambuco

Recife entrou em estágio de atenção às 8h desta sexta-feira (1º), devido às chuvas intensas. De acordo com o Centro de Operações do Recife (COP), a população deve "seguir orientações das equipes e evitar situações de risco".

O COP informou ainda que o estágio pode ser atualizado a qualquer momento, "de acordo com as condições do tempo e o número de ocorrências na cidade".

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Nas últimas 24 horas, segundo o Painel de Monitoramento da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), o maior volume na capital foi de 78,43 mm. Os dados foram acessados às 8h12.

"Quem precisar se deslocar pela cidade deve ficar atento às condições das vias e seguir as orientações da CTTU. Se estiver em área de risco, procure um local seguro ou um abrigo da Prefeitura. Já temos abrigos disponíveis para famílias em situação de risco e, se necessário, novos espaços serão abertos", completou o COP.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Alerta vermelho
A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) renovou para vermelho o alerta de chuvas moderada a forte para a Região Metropolitana do Recife (RMR) e Mata Norte. O aviso é válido para esta sexta-feira (1º) e sábado (2). 

Para a Mata Sul e Agreste, o aviso segue amarelo, com pancadas de intensidade moderada e pontualmente forte.

Nas últimas 24 horas, o volume de chuva foi muito alto em alguns pontos do estado. O município onde mais choveu foi Goiana, na Zona da Mata Norte, que registrou acumulado de 169,4 mm. 

A lista segue com Condaddo (128,2 mm), Igarassu (125,55 mm), Paulista (125,38 mm) e Abreu e Lima (123,8 mm). Os dados são do Painel de Monitoramento da Apac, e foram acessados às 8h12.

Confira abaixo recomendações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) em caso de fortes chuvas:

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