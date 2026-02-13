A- A+

CHUVAS Recife entra em estágio de atenção devido às fortes chuvas desta sexta-feira (13) De acordo com o COP, nas últimas três horas, foram registradas precipitações que chegaram a 52,2 mm.

O Recife entrou em estágio de atenção devido às fortes chuvas que atingem a cidade nesta sexta-feira (13).

O aviso foi emitido pelo Centro de Operações do Recife (COP) às 12h50. Segundo a pasta, "foram identificadas algumas ocorrências, com alteração perceptível na rotina urbana, causada pela situação meteorológica (alagamentos ou congestionamentos)".

Em vídeos enviados à reportagem, é possível ver bem esse transtorno. Diversos pontos de alagamento foram registrados no bairro da Estância, Madalena e Caxangá, na Zona Oeste; nos Coelhos, no Centro; e em trechos da Agamenon Magalhães, uma das mais importantes vias da cidade.

Ainda de acordo com o COP, nas últimas três horas, foram registradas precipitações que chegaram a 52,2 mm. A tendência, no entanto, "é de redução das chuvas nas próximas horas". Por conta disso, a programação de Carnaval desta sexta-feira segue de pé.

Alertas do Inmet para todo o estado

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que emitiu um alerta amarelo, são esperadas precipitações intensas ao longo do dia.

O comunicado é válido para a Região Metropolitana do Recife (RMR), Zona da Mata, Agreste e Sertão, e prevê chuvas de até 50 milímetros.

Além da previsão para esta sexta-feira (13), o Inmet também emitiu um comunicado indicando acumulado de chuva para este Sábado de Zé Pereira (14), na Região Metropolitana do Recife e na Zona da Mata.

Inmet divulga alerta amarelo | Foto: Reprodução/Inmet

Tendência de chuva no Carnaval

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) atualizou a tendência de chuvas para o estado nos próximos dias, durante o Carnaval.

Para o Sábado de Zé Pereira (14), a tendência indica precipitação fraca a moderada na Mata Norte, RMR, Mata Sul, Agreste, Sertão de Pernambuco e Sertão do São Francisco.

No Domingo de Carnaval (15), a tendência é de chuva fraca na Mata Norte, RMR, Mata Sul, Agreste e Sertão do São Francisco, enquanto no Sertão de Pernambuco a previsão é de fraca a moderada.

Na Segunda-Feira de Caranval (16), a previsão permanece fraca na Mata Norte, RMR, Mata Sul, Agreste e Sertão do São Francisco, e fraca a moderada no Sertão de Pernambuco.

Na Terça-Feira de Carnaval (17), a tendência é de chuva fraca na Mata Norte, RMR, Mata Sul e Sertão do São Francisco, e fraca a moderada no Agreste e no Sertão de Pernambuco.

Na Quarta-Feira de Cinzas (18), a tendência da Apac aponta chuva fraca a moderada em todas as regiões do estado.

Veja também