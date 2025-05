A- A+

O Recife entrou em estágio de "atenção", no início da tarde desta sexta-feira (16), devido à continuidade das chuvas e suspendeu as aulas da rede municipal e os serviços não essenciais.

Segundo o Centro de Operações da Capital (COP), já existe alteração perceptível na rotina urbana do Recife causada pela situação meteorológica, como alagamentos ou congestionamentos, registrados em alguns pontos da cidade.

"Situação de médio risco para a população", aponta o COP, que registrou 76 milímetros de chuva no bairro de Campina do Barreto, na Zona Norte do Recife.

O bairro do Torreão, também na Zona Norte, está entre os que mais choveu na capital pernambucana nas últimas 24 horas, com 70 mm.



Já na Região Metropolitana, as precipitações afetam com mais intensidade as cidades de Paulista, com 72, 7 mm; Olinda, com 66,83 mm; e Jaboatão dos Guararapes, com 52,13 mm, nas últimas 24 horas.



As chuvas continuam em momento de maré alta. O ponto máximo será às 18h23, quando chegará a 1,95 metro.



"Dessa forma, a orientação à população é, se possível, realizar deslocamentos fora desse horário, destacou o COP.

As equipes da Defesa Civil estão reforçando o monitoramento e a atuação nos morros da cidade, incluindo a abertura de abrigos temporários, segundo informou o Centro de Operações do Recife.

