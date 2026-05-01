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CHUVAS EM PERNAMBUCO Recife entra em estágio de mobilização devido às chuvas registradas e previsão de continuidade O anúncio foi feito pela prefeitura às 6h, através do Centro de Operações do Recife (COP)

Por causa da continuidade das chuvas nesta sexta-feira (1º), Recife entrou em estágio de mobilização. O anúncio foi feito pela prefeitura às 6h, através do Centro de Operações do Recife (COP).

O aviso de estágio de mobilização indica que ainda não há ocorrências graves, mas já existe a probabilidade de alteração da situação meteorológica com impacto na rotina da cidade.



"O volume de chuva pode causar alagamentos em algumas áreas da cidade. Quem precisar se deslocar, deve ficar atento às condições da via", alerta o COP.



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