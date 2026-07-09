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FALTA UM ANO Recife entra na contagem regressiva para Copa do Mundo Feminina de 2027 Capital pernambucana promove ações de divulgação durante o São João e se prepara para receber jogos do Mundial na Arena de Pernambuco

Falta um ano para o início da Copa do Mundo Feminina da Fifa 2027 e o Recife já começou a se mobilizar para o evento.

Escolhida como uma das oito sedes da competição, a capital pernambucana marca nesta terça-feira (24) os 365 dias que antecedem a abertura do torneio, que será realizado entre 24 de junho e 25 de julho de 2027 e reunirá 32 seleções.

Para celebrar a data, a cidade contará com ações de divulgação voltadas ao público durante a programação do São João. A capivara Méry Cristina, personagem conhecida dos recifenses, aparecerá caracterizada como jogadora da seleção brasileira no Arraial da Avenida Rio Branco, no Bairro do Recife, a partir do meio-dia.

Além disso, monumentos e equipamentos públicos, como a Ponte Paulo Guerra, conhecida como Ponte Estaiada, receberão iluminação nas cores verde e amarela.

Mensagens sobre a realização da Copa também serão exibidas nos polos juninos da cidade ao longo da programação festiva.

Os jogos do Mundial Feminino serão disputados na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife. O estádio já sediou cinco jogos da Copa do Mundo Masculina de 2014. Mais recentemente, em 2024, o equipamento recebeu um amistoso da Seleção Brasileira Feminina contra a Jamaica.

O prefeito do Recife, Victor Marques, comentou sobre como a escolha da capital pernambucana reforça a importância da cidade para o cenário nacional.

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