A- A+

TURISMO Recife entre os 10 destinos mais procurados no Brasil por usuários do Airbnb; veja lista Cabo Frio e Búzios, na costa fluminense, também estão entre as dez cidades mais buscadas na plataforma

A cidade do Rio de Janeiro lidera o interesse dos turistas que visitam o Brasil e buscam uma acomodação no Airbnb, plataforma de hospedagens que atua em vários países do mundo oferecendo quartos e imóveis alugados por temporada.

Cabo Frio e Búzios, no litoral do Estado do Rio, também estão no top 10 do Airbnb. A capital paulista não aparece entre as dez mais procuradas, mas duas cidades do litoral do estado de São Paulo chamam a atenção em quarto e quinto lugar: Ubatuba e São Sebastião.

Veja o ranking, com dados compilados em fevereiro deste ano:

1. Rio de Janeiro (Rio de Janeiro)

2. Florianópolis (Santa Catarina)

3. Salvador (Bahia)

4. Ubatuba (São Paulo)

5. São Sebastião (São Paulo)

6. Bombinhas (Santa Catarina)

7. Cabo Frio (Rio de Janeiro)

8. Guarujá (São Paulo)

9. Armação dos Búzios (Rio de Janeiro)

10. Recife (Pernambuco)

Anteontem, a empresa informou que a retomada do setor de turismo após as restrições da pandemia vem impulsionando os gastos de quem visita o Brasil.

Estudo feito pela Oxford Economics revela que no ano passado, quem alugou imóveis brasileiros por meio da plataforma movimentou um total de US$ 5,2 bilhões (cerca de R$ 24,5 bilhões) em transporte, compras, atividades de entretenimento e restaurante.





É um aumento de 31% em comparação com o ano anterior. Do total, o Estado do Rio respondeu por 25%, com gastos de US$ 1,3 bilhão (cerca de R$ 6,13 bilhões) em 2022.

O levantamento e o ranking de destinos brasileiros buscados pelos usuários na plataforma reforçam a importância da capital fluminense como principal porta de entrada dos turistas estrangeiros no Brasil. Dos gastos no estado do Rio, a cidade concentrou 56,9% das despesas dos turistas, com US$ 740,7 milhões (R$ 3,49 bilhões).

Veja também

Cúpula da Amazônia Indígena diz que é preciso entender olhar de comunidades amazônicas