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Saúde Recife entrega nova Unidade da Saúde da Família Mais na Bomba do Hemetério Unidade passa a funcionar em novo padrão de atendimento e acolhimento dos usuários, com horário ampliado

A Unidade de Saúde da Família Mais (USF+) Dr. Luiz Wilson, na Bomba do Hemetério, na Zona Norte do Recife, foi entregue pela Prefeitura do Recife nessa quinta-feira (26).

A unidade, que é a segunda USF Mais da comunidade e a 76ª da rede municipal, passa a funcionar em novo padrão de atendimento e acolhimento dos usuários, com horário ampliado, adequação de acessibilidade para pessoas com deficiência e climatização total dos ambientes.

Com um investimento de quase R$ 3,3 milhões da Secretaria de Saúde do Recife, a nova USF+ passará a participar do Programa de Expansão da Atenção Básica do Recife.

“A estrutura mudou completamente. Agora a população conta com mais cuidado, ambiência, infraestrutura adequada e várias inovações. Sala de teleconsulta para atendimento por vídeo, sala do Exame Mais Perto, para realizar atendimentos como ultrassom na unidade de atenção básica", afirmou o prefeito do Recife, João Campos.

Entre as novidades na USF+ Dr. Luiz Wilson, está a mudança de 40 para 60 horas de funcionamento semanais de segunda a sexta e a incorporação de novos programas de prevenção e assistência para os cerca de 12 mil usuários que são atendidos mensalmente.

Foto: Prefeitura do Recife/Divulgação

Foto: Prefeitura do Recife/Divulgação

Foto: Prefeitura do Recife/Divulgação

Foto: Prefeitura do Recife/Divulgação

Foto: Prefeitura do Recife/Divulgação

Além disso, serão oferecidas consultas médicas, odontológicas e de enfermagem; serviços de puericultura, saúde da mulher e planejamento familiar; realização de exame citopatológico; visitas domiciliares; procedimentos como aferição de pressão e glicemia; vacinação, testes rápidos e exames laboratoriais; troca de curativos, dispensação de medicamentos e participação em grupos de escuta terapêutica e atividades de educação em saúde.

Simone Boaventura, moradora do bairro da Bomba do Hemetério há 44 anos, utiliza a USF e conta que está satisfeita com as obras de requalificação, principalmente na farmácia do local.

“Hoje, para mim, é motivo de festa pela reinauguração do posto de saúde. Agora está climatizado, tem a farmácia nova, que está perfeita. A gente estava na expectativa, porque eu tenho um pai que é acamado e ele é assistido aqui pelo médico que vai na minha casa”, disse.

Serviço

USF+ Dr. Luiz Wilson

R. Chã de Alegria - Bomba do Hemetério

Funcionamento: segunda a sexta, das 7h às 19h

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