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MOBILIDADE Recife entrega Ponte Júlia Santiago, que deve reduzir em até 40% tempo de deslocamento na área Obras duraram quase três anos, com investimentos de R$ 114 milhões. Ponte liga Zona Oeste à Sul

Está inaugurada, após quase três anos de obras, a Ponte Júlia Santiago. O equipamento, que recebeu investimentos de R$ 114 milhões nas obras, liga as avenidas Recife, no bairro de Areias, e Mascarenhas de Moraes, na Imbiribeira, nas Zonas Oeste e Sul, respectivamente. A cerimônia de abertura ocorreu nesta sexta-feira (27).

Para além da construção, segundo a prefeitura do Recife, o equipamento reduz em até 40% o tempo de deslocamento entre os bairros acima citados. É a maior obra do tipo construída no Recife dos últimos 40 anos.

O equipamento novo tem 335 metros de extensão e quatro faixas de rolamento para dois sentidos, além de ciclofaixa bidirecional. Essa intervenção integra um dos principais eixos de mobilidade da cidade, com ajustes viários no entorno, como o alargamento das avenidas Tapajós e Engenheiro Alves de Souza.

As avenidas foram ampliadas para duas faixas de cada sentido, em trechos de 908 metros e 1.060 metros, implantação de ciclofaixa bidirecional, requalificação urbana, calçadas requalificadas com piso em concreto intertravado e 13 novos abrigos de ônibus. Também foram plantadas 350 árvores.

Momentos antes da inauguração oficial, por volta das 12h, a movimentação de pedestres já era grande na ponte, que oferece vista para o Rio Tejipió.

Numa temperatura de 34 ºC, ao som da Orquestra de Frevo Clave, o prefeito João Campos (PSB) chegou andando pela ponte rumo a um palanque pontado perto do novo equipamento.

“É uma ponte sonhada na cidade há mais de 50 anos. Antes, era possível cruzar o Rio Tejipió em três pontos: na BR-101, Ponte Motocolombó e na Avenida Recife. Agora nós fazemos um novo cruzamento que conecta Areias à Imbiribeira, fazendo com que uma grande região da cidade passe a se comunicar. E essas duas grandes avenidas [Recife e Mascarenhas de Morais] são muito importantes. Nos anos 1980 já tinha uma planta para construir essa ponte. Conseguimos pegar com um morador que era da equipe da prefeitura e guardou essa planta. Depois de quase 50 anos tiramos do papel”, relembrou o prefeito.

Outro projeto mencionado por João Campos foi a ponte Cordeiro-Casa Forte, da qual ele assinou a ordem de serviço no último dia 12 de março. Ela vai reduzir em até 57% as distâncias entre bairros, reduzindo em até 63% do tempo de deslocamento. O investimento nela é de R$ 236,4 milhões e o equipamento fica pronto em 38 meses.

“Ela também está em obras e é um projeto que a gente também tirou do papel, bem como a Ponte Monteiro-Iputinga, que era um sonho muito antigo que a gente já inaugurou. Nos próximos dias, vamos entregar o Hospital da Criança, Ladeira da Cohab, Parque do Aeroclube, unidades de saúde, gramadão, etc. A gente tem mais coisa para entregar do que tempo na agenda. O mais importante é botar para funcionar. É o que todo mundo espera da gente”, complementou.

Opinião dos usuários

Antes, a aposentada Zélia Chagas, de 68 anos, tinha que cruzar o rio de barco para chegar na Lagoa do Araçá. Ela relatou que os moradores da área esperavam por um equipamento como esse há mais de 30 anos.

“Foi um sonho que nós esperamos há mais de 30 anos, desde que chegamos à Vila Tamandaré. Antes nós atravessávamos de barco, hoje estamos aqui nessa realidade maravilhosa. Meus amigos estão encantados, porque dizem que não vai mais precisar fazer o percurso [para chegar à Imbiribeira] pela Avenida Recife, onde o tráfego é intenso e gera congestionamento”, declarou.

De bicicleta, o comerciante Alexandre de Lima, 56, que também mora na Vila Tamandaré, garantiu que vai usar a ponte todos os dias. É que ele realiza caminhadas diárias e agora vai aproveitar o equipamento para fortalecer a saúde.

“Vai facilitar nossa vida, com certeza. Eu era menino quando foi feito esse projeto. Muitos anos se passaram. Agora estou vendo que a obra ficou maravilhosa para a própria comunidade. Estou indo trabalhar agora, mas vou caminhar por aqui à tardezinha, quando largar. Meus pais, que torciam tanto, queriam ver [a ponte], mas não estão mais aqui. Deus os levou. Hoje eu posso ver”, comentou.

Prefeito João Campos participou da inauguração da ponte | Foto: Alex Fonseca/Folha de Pernambuco

Quem foi Júlia Santiago?

A nova ponte presta homenagem a Júlia Santiago, primeira mulher eleita vereadora do Recife, em 1947, referência na luta pelos direitos dos trabalhadores e símbolo de resistência e coragem durante a Ditadura Militar.

Natural de São Lourenço da Mata, destacou-se no movimento trabalhista, atuando na fundação do Sindicato da Fiação e Tecelagem de Pernambuco e na luta pelos direitos dos trabalhadores.

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