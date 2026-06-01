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Mobilidade Recife entrega recuperação da Ponte Joaquim Cardozo e inicia reforma de passarela nos Coelhos Intervenções somam R$ 10,1 milhões e requalificam estruturas que conectam os bairros dos Coelhos, São José e Joana Bezerra

A Prefeitura do Recife entregou nesta segunda-feira (01) a recuperação estrutural da Ponte Joaquim Cardozo, que liga os bairros dos Coelhos, São José e Joana Bezerra, na área central da cidade. A intervenção foi executada por meio da Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana (Emlurb) com um investimento de cerca de R$ 7,8 milhões e garantiu o reforço estrutural do equipamento. Na mesma ocasião, o prefeito assinou a ordem de serviço para a reforma da passarela metálica existente no local.

A obra contemplou intervenções em pilares, vigas, fundações, guarda-corpos e juntas de dilatação, devolvendo melhores condições de segurança e mobilidade para quem circula diariamente pela região.



"A requalificação vai desde o restauro até o reforço estrutural da Ponte Joaquim Cardozo, que foi construída há mais de 20 anos e estava precisando de uma restauração, melhorando a qualidade das pontes da nossa cidade", afirmou o prefeito Victor Marques.

Ponte Joaquim Cardozo recebeu reforço estrutural - Foto: Marlon Diego/PCR

O prefeito também anunciou o início das obras de recuperação da passarela metálica, com investimento de R$ 2,3 milhões e previsão de execução de 12 meses. Os serviços incluem reforço de perfis metálicos, tratamento anticorrosivo, recomposição de guarda-corpos, recuperação do piso e substituição de elementos danificados.



“Essa obra é muito importante para quem circula a pé por essa região, com o restauro completo da passarela metálica que liga os Coelhos, da Ilha de São José, até a Joana Bezerra. É uma conexão fundamental para que as pessoas possam circular em segurança, garantindo mais qualidade de vida e valorizando uma característica tão importante do Recife, que é conhecida como a cidade das pontes”, disse Victor Marques.

A assessora da diretoria executiva de obras da Emlurb, Hortência Rodrigues, detalhou o estado atual da estrutura e as prioridades da intervenção.



"A passarela foi se deteriorando ao longo dos anos. Hoje damos início à recuperação, com hidrojateamento e troca de perfis, mas o foco principal é a restauração do guarda-corpo, que está bastante corroído e é fundamental para a segurança", explicou.

O foco da reforma da passarela no bairro dos Coelhos será da restauração do guarda-corpo - Foto: Marlon Diego/PCR

Para moradores da região, a obra representa uma mudança concreta no dia a dia. Antiga moradora dos Coelhos, Dona Maria Helena usa a passarela diariamente para levar a neta à creche. "Aqui a gente sente falta dos corrimões. É uma passarela muito útil, eu moro do outro lado e passo por aqui todo dia. Vai melhorar bastante e a gente está precisando muito", disse.

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