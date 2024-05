Recife entrega requalificação da Praça Maciel Pinheiro, no Centro, neste sábado (4); veja

A- A+

A Prefeitura do Recife entregou, neste sábado (4), a requalificação da Praça Maciel Pinheiro, situada no bairro da Boa Vista, Centro da cidade. A ação integra o "Programa Tá Aprumado Praças", iniciado em agosto do ano passado, que deve destinar R$ 60 milhões para revitalizar 120 espaços públicos da capital pernambucana. No equipamento, foram investidos quase R$ 500 mil, de acordo com a gestão.

A Praça Maciel Pinheiro faz parte do conjunto de 15 jardins históricos que possuem projeto paisagístico de Burle Marx. As ações no local integram o plano para requalificar todos esses pontos, com a consultoria do Laboratório da Paisagem da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). O objetivo é valorizar as propostas arquitetônicas dos projetos originais do paisagista.



O prefeito do Recife, João Campos (PSB), afirmou que a gestão manterá uma equipe permanente da Guarda Civil e da ação social no local. "Aqui era uma área que estava muito vulnerável, crítica, com pessoas em situação de rua e a gente tem vários serviços que vão estar aqui presentes para poder direcionar cada pessoa para o serviço adequado. Nosso objetivo é poder preservar esse local como ele foi concebido e continuar fortalecendo o comércio da região”, explicou o prefeito.



Projeto

O projeto paisagístico da requalificação propõe espécies arbustivas e forrações coloridas e com flores - ixoras nos canteiros que envolvem o chafariz central, crinos com flores brancas e zebrina roxa nos dois canteiros maiores. No local, ainda é possível encontrar as palmeiras tamareira-de-jardim (Phoenix roebelenii O’Brien) e sabal (Sabal palmetto), além dos ipê-roxos (Handroanthus heptaphyllus) e amendoeiras (Terminalia catappa) que emolduram a praça.

Ainda segundo a gestão, a requalificação também incluiu a limpeza e recuperação dos postes, do piso em pedra itacolomy, das bordas dos canteiros em pedra maciça, dos bancos de maneira tipo “veneziano”. Também houve um cuidado com os monumentos do local - o chafariz histórico, obra do artista Antônio Moreira Ratto; a escultura de Clarice Lispector, pertencente ao Circuito da Poesia; e o painel de cerâmica com frase do poeta recifense Eugênio Coimbra Júnior.

