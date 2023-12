A- A+

RECIFE Recife entrega sete banheiros do Projeto Orla do Parque, para integrar Boa Viagem à Brasília Teimosa Dos sanitários entregues, dois são novos e cinco já existiam e foram requalificados

A Prefeitura do Recife entregou, na manhã dessa sexta-feira (29), mais sete banheiros públicos do Projeto Orla Parque, que visa a integrar as praias de Boa Viagem e Pina à Brasília Teimosa, na Zona Sul da cidade. Dos sanitários entregues, dois são novos e cinco já existiam e foram totalmente requalificados.

No total, devem ser reformados os dez sanitários já existentes e construídos outros 11, mais que duplicando a quantidade de equipamentos ao longo de toda a extensão da orla.

“Já são 60 novos quiosques na área de Boa Viage,m e as obras dos novos quiosques de Brasília Teimosa já começaram. Existiam 10 banheiros e agora serão 21, sendo os 10 que já existiam e nove já estão requalificados. A gente fecha o ano com nove, garantindo acessibilidade, infraestrutura de segurança, sistema anti-furto, tudo isso para garantir o bem-estar das pessoas", começou o prefeito João Campos (PSB).

"No início do próximo ano, a gente já começa a requalificação de todo o calçadão da nossa orla. São várias etapas, mas o importante é o compromisso de ter uma orla requalificada, organizada e à altura da nossa cidade”, completou.

Todos banheiros têm um chuveiro externo com água limpa e adequada para o banho. Dos dois novos banheiros, o de número 6 fica na altura das quadras de basquete e o 9 fica no Terceiro Jardim.



Já os cinco banheiros requalificados ficam ao lado do núcleo de polícia (número 4); na altura das quadras de futsal (número 5); no Primeiro Jardim (número 7); na altura da rua Henrique Capitulino (número 10); e na altura da Rua Félix de Brito (número 12). Os frequentadores da orla já podem utilizar, no total, três banheiros novos e seis requalificados.

A área interna dos banheiros é composta por quatro bancadas com lavatórios, quatro vasos sanitários e quatro cabines, sendo duas delas com dimensões acessíveis a cadeirantes. Já na parte externa, a população conta um chuveiro e um assento de apoio para pessoas com necessidades especiais.

Segundo a gestão, uma das melhorias trazidas nos novos banheiros é a acessibilidade, que passa a ser na parte frontal. O objetivo é tornar a entrada dos usuários mais visível e proporcionando maior segurança.

“Os banheiros ficaram muito bons, muito bonitos. A Orla como um todo está muito bonita”, comentou José Ferreira, conhecido com Ferreirinha, de 88 anos, que corre todos os dias na orla da praia.

As obras fazem parte da segunda etapa do Projeto Orla Parque. A integração das orlas de Boa Viagem e Pina à Brasília Teimosa totaliza 11 quilômetros de extensão. A primeira fase da medida foi concluída em março deste ano, quando foram entregues os últimos dos 60 quiosques completamente reformados.

Atualmente, está em andamento a requalificação dos dez quiosques situados na Avenida Brasília Formosa, no bairro de Brasília Teimosa, Zona Sul do Recife, e a reforma da sede da Associação Esportiva Cultural Sereias Teimosas.

